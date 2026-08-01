США могут резко упростить лицензирование космических запусков: экологические проверки предлагают отменить

Министерство транспорта США предложило освободить лицензирование коммерческих космических запусков, возвращения аппаратов и строительства космодромов от требований 13 федеральных законов, включая Закон о национальной экологической политике (NEPA). По мнению ведомства, эти процедуры больше не являются необходимыми для защиты общественной безопасности, имущества и национальных интересов страны, а их отмена позволит заметно ускорить выдачу лицензий.

Предложение основано на указе президента Дональда Трампа, подписанном в августе 2025 года и направленном на сокращение административных барьеров для коммерческой космонавтики.

Министерство транспорта ссылается и на решение Верховного суда США 2025 года, которое ограничило применение NEPA только прямыми последствиями рассматриваемого проекта. Проект документа опубликован 30 июля, впереди — 30-дневное общественное обсуждение, а затем Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассмотрит поступившие замечания перед принятием окончательной версии.

Фото: SpaceX

Представители космической отрасли поддержали инициативу, отмечая, что экологические оценки и подготовка отчётов часто требуют значительных затрат времени и средств, хотя практически никогда не становятся причиной отказа в реализации проектов. По мнению отраслевой ассоциации Commercial Space Federation, изменения позволят ускорить лицензирование и обеспечить рост числа коммерческих запусков в соответствии с растущим спросом.

Экологические организации выступили резко против инициативы. Они указывают, что предлагается ослабить действие не только NEPA, но и таких законов, как Закон об исчезающих видах, Закон о чистой воде и Закон о чистом воздухе. Центр биологического разнообразия (Center for Biological Diversity), уже ведущий судебный спор вокруг обмена земель рядом с космодромом Starbase компании SpaceX в Техасе, заявил, что отмена экологических требований может существенно ослабить защиту природных территорий при развитии коммерческой космической инфраструктуры.