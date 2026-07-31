Rocket Lab расширяет сеть запусков и открывает 4-й космодром на Аляске

После получения крупнейшего в истории Rocket Lab контракта Космических сил США на серию суборбитальных запусков стоимостью $266 млн компания объявила о создании нового стартового комплекса на Аляске. Площадка станет 4-м космодромом Rocket Lab и будет построена на территории Pacific Spaceport Complex-Alaska (PSCA) в Кадьяке. Первые запуски с нового объекта ожидаются не ранее конца 2026 года.

Контракт, заключённый через Командование космических систем Космических сил США (Space Systems Command) в рамках программы Rocket Systems Launch Program, предусматривает 12 суборбитальных миссий с возможностью добавления ещё 6 запусков. Запуски будут использоваться для испытаний систем противоракетной обороны следующего поколения и других технологий, требующих высокоскоростных полётов.

Фото: Rocket Lab

Rocket Lab рассчитывает, что новая площадка на Аляске позволит увеличить количество доступных миссий для Министерства обороны США. Компания уже развивает это направление: в марте 2026 года Rocket Lab получила контракт Минобороны США стоимостью $190 млн на выполнение 20 гиперзвуковых испытательных полётов с использованием суборбитальной ракеты HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron).

Размещение комплекса в Кадьяке связано не только с оборонными заказами. Rocket Lab отмечает, что ракета Electron и её суборбитальная версия HASTE используют одинаковую стартовую инфраструктуру, поэтому новая площадка сможет поддерживать более широкий спектр запусков. Компания рассчитывает применять этот опыт при создании новых объектов в других регионах, включая страны-союзники США, которым требуется собственная инфраструктура для космических запусков.