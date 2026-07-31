С батареей 7000 мАч и защитой IP64 за 200 долларов. Представлен бюджетный смартфон OnePlus N6x

При этом мощность зарядки составляет всего 15 Вт

OnePlus официально представила в Индии смартфон OnePlus N6x, «фишкой» которого стал аккумулятор емкостью 7000 мА·ч. При этом заряжаться смартфон будет долго, так как мощность зарядки составляет всего 15 Вт. Также предусмотрен режим Bypass Charging, позволяющий питать устройство напрямую от зарядного устройства (например, во время игр), снижая тем самым нагрев батареи.

Изображение: OnePlus

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость — 900 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Dimensity 6360 Apex, программная платформа — Android 16 с фирменной оболочкой OxygenOS 16. Основная камера получила сенсор с разрешением 13 Мп, а фронтальная — 5-мегапиксельная.

Среди других особенностей — испарительная камера площадью 5300 мм², защита корпуса в соответствии со степенью IP64, боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Габариты смартфона составляют 166,38 х 78,13 х 8,65 мм, масса — 214 граммов.

OnePlus N6x предложен в двух версиях: 4/64 ГБ — 200 долларов, 4/128 ГБ — 220 долларов.