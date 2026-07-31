Илон Маск показал эффектное видео горячего разделения ступеней Starship

Илон Маск опубликовал видеозапись одного из самых зрелищных этапов полета Starship — горячего разделения ступеней (hot staging).

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На кадрах видно, как двигатели Raptor верхней ступени запускаются еще до ее полного отделения от ускорителя Super Heavy, после чего корабль, используя собственную тягу, отходит от первой ступени.

Такой способ разделения отличается от традиционной схемы, при которой двигатели второй ступени включаются только после полного расстыкования. Благодаря горячему разделению верхняя ступень начинает разгон практически без паузы, что повышает эффективность полета и снижает потери скорости.

Ранее компания SpaceX рассказала подробности о первых спутниках Starlink V3, которые были доставлены в космос на Starship. Илон Маск прокомментировал результаты 13-го испытательного полета Starship, состоявшегося 24 июля 2026 года. По его словам, верхняя ступень выполнила настолько точное управляемое приводнение в Индийском океане, что вместо посадки на воду ее можно было бы принять стартовой башней с помощью механических «рук», если бы такая задача ставилась во время испытаний.