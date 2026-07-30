9210 мА·ч, 100 Вт, IP69K и Snapdragon 6 Gen 5. Раскрыты характеристики глобального Redmi Note 17 Pro Max

А также есть подробности о глобальных Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro

В Сеть утекли подробные характеристики глобальной линейки Redmi Note 17, в состав которой войдут Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro и Redmi Note 17 Pro Max.

Redmi Note 17. Изображение: Ytechb

Согласно утечке, базовый Redmi Note 17 получит 7-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2396 × 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Смартфон получит 50-мегапиксельную камеру, 16-мегапиксельную фронтальную и аккумулятор емкостью 7700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Эта модель выйдет в двух версиях: с поддержкой только 4G (на базе Snapdragon 6s 4G Gen 2) и в варианте с поддержкой 5G (на Snapdragon 4 Gen 4). В топовой версии будет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Redmi Note 17 Pro. Изображение: Ytechb

Redmi Note 17 Pro получит экран AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 1,5K (2772 × 1280 пикселей), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон будет построен на SoC Snapdragon 6s Gen 4, получит до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 8340 мА·ч, мощность зарядки составит 67 Вт. В состав основной камеры войдут датчики с разрешением 50 Мп и 8 Мп, корпус получит защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP69K.

Redmi Note 17 Pro Max. Изображение: Ytechb

Флагманский Redmi Note 17 Pro Max получит тот же экран и набор камер, что и версия Pro, но аппаратная платформа будет мощнее за счет Snapdragon 6 Gen 5, разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп, емкость аккумулятора — 9210 мА·ч, мощность проводной зарядки — 100 Вт. У топового Redmi Note 17 Pro Max будет 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.