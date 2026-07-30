Первый спутниковый флот для поиска лесных пожаров до их распространения начал работу

Созвездие FireSat с инфракрасными датчиками и ИИ сможет обнаруживать возгорания размером от 1,5 кв. м, а после запуска 50 аппаратов будет отслеживать опасные районы каждые 20 минут

Компания Muon Space запустила спутники FireSat — это первое спутниковое созвездие, созданное специально для раннего обнаружения лесных пожаров. Работоспособность трёх аппаратов проверена и подтверждена после запуска 7 июля 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter 17. Спутники предназначены для поиска возгораний на ранней стадии, когда их ещё можно локализовать до превращения в крупные пожары.

Проект разработан Muon Space совместно с некоммерческой организацией Earth Fire Alliance (EFA) и при поддержке ряда партнёров, включая Google. Перед запуском рабочей группой был испытан прототип Protoflight, который за год работы на орбите собрал более 1 млн мультиспектральных изображений. Аппарат смог обнаруживать реальные пожары, включая небольшое возгорание в штате Орегон, которое пропустили другие системы наблюдения.

Основой первых спутников FireSat стала платформа Condor-M для низкой околоземной орбиты. Каждый аппарат оснащён мультиспектральной инфракрасной камерой, которая одновременно работает в 6 диапазонах. Это позволяет находить небольшие источники тепла площадью около 1,5 м2, распознавать пожары сквозь облака и дым, а также снижать количество ложных срабатываний за счёт анализа разных типов данных.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Спутники используют платформу Muon Halo для обработки информации непосредственно в процессе наблюдения. В системе применяется искусственный интеллект, разработанный с участием Google: алгоритмы сравнивают новые снимки с тысячами предыдущих изображений той же территории, учитывают погодные условия и другие параметры, после чего определяют, является ли обнаруженная тепловая аномалия настоящим пожаром.

Сейчас три аппарата FireSat способны получать изображения пожароопасных регионов 2 раза в сутки. В будущем Earth Fire Alliance и Muon Space планируют расширить группировку до 50 спутников. После полного развёртывания система должна обеспечить наблюдение любой точки Земли каждые 20 минут, а к 2029 году разработчики рассчитывают добиться ежечасного мониторинга наиболее уязвимых районов.

Создание FireSat связано с ростом масштабов лесных пожаров, которые становятся более продолжительными и интенсивными. По данным Национального межведомственного пожарного центра США (National Interagency Fire Center), с 1 января по 24 июля 2026 года в стране произошло 41 984 пожара, затронувших более 1,6 млн га территории. Разработчики рассчитывают, что раннее обнаружение небольших возгораний поможет быстрее направлять пожарные службы и снизить ущерб от крупных пожаров.