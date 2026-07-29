8000 мАч, 3 дня на одной зарядке, большой 7-дюймовый плоский экран и HyperOS 3. Poco M8 Power показали вживую до премьеры

Пользователь X под ником Anvin (редактор известного ресурса Gizmochina) опубликовал живые фото пока еще не представленного официально смартфона Poco M8 Power. Что интересно, на живых фото аппарат представлен в оранжевом цвете — похожем на цвет флагманов Apple.

Фото: Anvin

Естественно, Poco M8 Power не будет конкурировать с iPhone 17 Pro, но у него будет своя «фишка» в виде аккумулятора емкостью 8000 мАч. По данным самой компании, аппарат требует зарядки раз в три дня. Уже официально подтверждено, что максимальная мощность зарядки составляет 45 Вт, а также поддерживается обратная проводная зарядка — мощностью 22,5 Вт.

Фото: Anvin

Фото: Anvin

Фото: Anvin

Фото: Anvin

Фото: Anvin

Ожидается, что в техническом плане Poco M8 Power станет клоном Redmi Note 17. Он получит плоский 7-дюймовый экран OLED с разрешением 2396 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, SoC Snapdragon 4 Gen 4, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ флеш-памяти, 50-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную.