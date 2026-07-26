Li Auto L9 впервые начали собирать за пределами Китая — и прямо на границе с Россией

Li Auto начинает собирать автомобили за пределами Китая: первым стал Казахстан. Обновленный флагманский кроссовер Li L9 официально вышел на рынок страны, его производство наладили на заводе Allur в Костанае. Это первое локализованное предприятие Li Auto за пределами КНР. Партнером проекта стала крупнейшая автомобильная группа Казахстана.

Изображение: Li Auto

Покупателям доступны две версии кроссовера. Комплектация Ultra оценена в 43,99 млн тенге (около 627 тыс. юаней — 7,3 млн рублей), а топовая Li L9 Livis — в 51,9 млн тенге (примерно 740 тыс. юаней — 8,6 млн рублей).

Для международной версии автомобиля Li Auto серьезно доработала мультимедийную систему. Компания заключила партнерство с Yandex и AutoNavi, за счет чего владельцы получили встроенные Яндекс Карты, а также доступ к Яндекс Музыке, Яндекс Книгам, Яндекс Видео с контентом Кинопоиска. Кроме того, система поддерживает Spotify и Apple CarPlay.

В Li Auto подчеркивают, что запуск производства в Казахстане — лишь начало глобальной стратегии компании, стартовавшей в 2025 году.

За последний год бренд уже вышел на рынки Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Египта и Макао. До конца года компания намерена начать продажи в Камбодже, Лаосе и Мьянме, а также активнее развивать присутствие на Ближнем Востоке — в ОАЭ и Саудовской Аравии.

В странах Центральной Азии и Ближнего Востока Li Auto делает ставку на модели серии L с увеличенным запасом хода (EREV). Во второй половине года производитель также планирует вывести на европейский рынок полностью электрические автомобили, а к концу года начать продажи праворульной версии минивэна Li MEGA в Гонконге, Сингапуре и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.