Три новые ракеты готовятся выйти в космос: Relativity Space, Rocket Lab и PLD Space перешли к ключевым испытаниям

Terran R, Neutron и Miura 5 проходят проверки двигателей, топливных баков и стартовой инфраструктуры перед первыми орбитальными запусками в 2026 году

Пока основное внимание космической отрасли приковано к испытательной программе Starship, сразу 3 компании сообщили о важных этапах подготовки собственных орбитальных ракет, первые пуски которых запланированы в 2026 году. Relativity Space, Rocket Lab и PLD Space проводят квалификационные испытания конструкций, двигателей и наземной инфраструктуры, приближая свои разработки к полноценным интеграционным тестам и стартам.

Relativity Space продолжает подготовку ракеты Terran R — носителя среднего и тяжёлого класса с многоразовой первой ступенью. Она будет использовать 13 двигателей Aeon R на первой ступени и один вакуумный двигатель Aeon V на второй. Оба двигателя работают на жидком метане и жидком кислороде по газогенераторной схеме (циклу, в котором часть топлива сжигается отдельно для привода турбонасосов).

Компания завершила изготовление квалификационного образца первой ступени и начала его испытания на специально подготовленном стенде рядом с производственным комплексом. Инженеры проводят серию проверок топливных баков под рабочим давлением с одновременным воздействием механических нагрузок, имитирующих условия полёта. Такие циклы должны подтвердить способность конструкции выдерживать многократное использование.

Вторая ступень Terran R прибыла в Космический центр NASA имени Стенниса в Миссисипи для подготовки огневых испытаний двигателя. На площадке устанавливаются системы защиты от выхлопа, включая крупный газоотводный дефлектор, а также оборудование для доступа персонала. Все 13 двигателей Aeon R для первой ступени первого полёта уже прошли приёмочные испытания, началась проверка первого полётного двигателя Aeon V. Параллельно продолжается строительство стартовой площадки LC-16 на мысе Канаверал.

Фото: Relativity Space

Rocket Lab готовит к первому запуску ракету Neutron — носитель среднего класса с частично многоразовой архитектурой. Особенность конструкции заключается в том, что головной обтекатель интегрирован с возвращаемой первой ступенью и остаётся частью системы во время подъёма и посадки. Ракета будет использовать новые метано-кислородные двигатели Archimedes.

Компания успешно завершила полноразмерное огневое испытание вакуумной версии двигателя Archimedes для второй ступени. Этот вариант создаёт примерно в 1,2 раза большую тягу по сравнению с версией для первой ступени и имеет удлинённое сопло примерно на 2,5 м, рассчитанное на работу в вакууме. Во время наземного теста использовалась укороченная конфигурация сопла, чтобы избежать риска нестабильности потока выхлопных газов в условиях земной атмосферы. Первый запуск Neutron сейчас запланирован на IV квартал 2026 года.

Фото: Rocket Lab

Испанская компания PLD Space завершила испытания топливных баков обеих ступеней ракеты Miura 5 — первого орбитального носителя в истории компании. Ракета рассчитана на запуск небольших спутников и использует керосин RP-1 и жидкий кислород. Испытания подтвердили стабильность системы наддува, работу авионики и программного обеспечения, а также корректную работу систем подачи и сброса давления. После завершения проверок Miura 5 компания переходит к испытаниям полностью собранных ступеней. Производство первой лётной ракеты уже началось.

В дальнейшем PLD Space планирует создать варианты с многоразовой первой ступенью, однако первые миссии Miura 5 должны обеспечить необходимый опыт эксплуатации.

Все три компании находятся на этапе проверки ключевых систем перед интеграцией аппаратов и первыми попытками запуска в 2026 году.