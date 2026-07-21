Умные часы с GPS, водозащитой, фонариком и ярким экраном — всего 65 долларов. Представлены Kospet Orb 2 и Pulse 2

Бренд Kospet представил две новые модели умных часов — Orb 2 и Pulse 2. Новинки уже поступили в продажу в США по рекомендованной цене 80 долларов, но на старте они предлагаются со скидкой в 15 долларов.

Kospet Orb 2. Изображение: Kospet

По характеристикам часы практически идентичны и отличаются главным образом дизайном. Kospet Orb 2 оснащены круглым 1,43-дюймовым экраном AMOLED, а Pulse 2 получили прямоугольный экран AMOLED с диагональю 1,96 дюйма. В обоих случаях заявлена пиковая яркость до 1000 нит. Производитель обещает до двух недель автономной работы при обычном использовании.

Kospet Pulse 2. Изображение: Kospet

Несмотря на невысокую цену, часы получили двухдиапазонный модуль спутниковой навигации с поддержкой шести глобальных навигационных систем, а также магнитный датчик для работы цифрового компаса. Есть и водозащита — 5 ATM.

Встроенные оптические сенсоры позволяют измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO 2 ), отслеживать стресс, продолжительность и качество сна. Предусмотрено более 100 тренировочных режимов и поддержка фирменного приложения Apexmove, которое помогает составлять персонализированные планы тренировок.

Изображение: Kospet

Еще одной необычной особенностью стал встроенный светодиодный фонарик с пятью уровнями яркости. При этом часы не поддерживают офлайн-карты и навигацию непосредственно на устройстве.