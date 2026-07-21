Умные часы с GPS, водозащитой, фонариком и ярким экраном — всего 65 долларов. Представлены Kospet Orb 2 и Pulse 2
Pulse 2 оснащены большим экраном с диагональю 1,96 дюйма
Бренд Kospet представил две новые модели умных часов — Orb 2 и Pulse 2. Новинки уже поступили в продажу в США по рекомендованной цене 80 долларов, но на старте они предлагаются со скидкой в 15 долларов.
По характеристикам часы практически идентичны и отличаются главным образом дизайном. Kospet Orb 2 оснащены круглым 1,43-дюймовым экраном AMOLED, а Pulse 2 получили прямоугольный экран AMOLED с диагональю 1,96 дюйма. В обоих случаях заявлена пиковая яркость до 1000 нит. Производитель обещает до двух недель автономной работы при обычном использовании.
Несмотря на невысокую цену, часы получили двухдиапазонный модуль спутниковой навигации с поддержкой шести глобальных навигационных систем, а также магнитный датчик для работы цифрового компаса. Есть и водозащита — 5 ATM.
Встроенные оптические сенсоры позволяют измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), отслеживать стресс, продолжительность и качество сна. Предусмотрено более 100 тренировочных режимов и поддержка фирменного приложения Apexmove, которое помогает составлять персонализированные планы тренировок.
Еще одной необычной особенностью стал встроенный светодиодный фонарик с пятью уровнями яркости. При этом часы не поддерживают офлайн-карты и навигацию непосредственно на устройстве.
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