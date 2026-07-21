Tesla поставила рекорд по поставкам во II квартале, но инвесторы всё равно распродали акции

Компания отчиталась о 480 126 электромобилях во II квартале, однако рынок ждёт уже не роста продаж, а подтверждения дорогих ставок на ИИ, роботов и автономное вождение

Tesla во II квартале 2026 года поставила 480 126 автомобилей, превысив ожидания Уолл-стрит, однако акции компании после публикации данных снизились. Реакция рынка показала, насколько высокие требования инвесторы предъявляют к производителю перед квартальным отчётом по прибыли: сам факт превышения прогнозов по поставкам больше не воспринимается как достаточный повод для роста котировок.

Рост конкуренции становится одним из ключевых факторов давления на автомобильное направление Tesla.

Компания Rivian начала поставки нового электромобиля R2, который выходит в сегмент SUV стоимостью $45–60 тыс. — именно в этом диапазоне Tesla Model 3 и Model Y обеспечили более 96% продаж компании в 2025 году. Сейчас Rivian не располагает производственными мощностями, чтобы конкурировать с Tesla по объёму выпуска, однако высокий интерес к R2 может помочь ей привлечь средства для дальнейшего расширения.

Rivian делает ставку на то, что сокращение темпов роста рынка электромобилей в США создаёт возможность для новых игроков. Одновременно Tesla сталкивается с усилением давления на маржинальность своего автомобильного бизнеса: конкуренты приходят именно в наиболее прибыльный для компании сегмент.

Фото: Windell Oskay from Sunnyvale, CA, USA

При этом текущая оценка Tesla во многом зависит от направлений, которые пока не обеспечивают значительной выручки. Инвесторы учитывают потенциальный рост от гуманоидного робота Optimus, системы полного автономного вождения Full Self-Driving (FSD) и связей с космической компанией SpaceX. Однако симпатия рынка постепенно смещается от долгосрочных обещаний в сфере ИИ-приложений к компаниям, которые уже поставляют аппаратные решения и получают от них доход.

Tesla также увеличила прогноз капитальных расходов на 2026 год с $20 млрд до $25 млрд. Дополнительные вложения направлены на развитие технологий и поддержание конкурентных позиций, которые уже заложены в текущую стоимость акций. При этом сроки развития FSD неоднократно переносились, а запуск роботакси пока сталкивается с техническими ограничениями.

Перед публикацией квартального отчёта рынок опционов закладывает возможное движение акций Tesla примерно на 7% после выхода финансовых результатов. Это меньше среднего изменения около 9% в аналогичные периоды в прошлом. Повышенный спрос на защитные опционы может указывать, что часть трейдеров готовится к снижению котировок.

Падение акций после превышения прогноза по поставкам не означает автоматически негативный сценарий для Tesla, однако показывает, что инвесторы ждут от компании результатов выше уже повышенных ожиданий.