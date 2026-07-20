NASA готовит новый экипаж на МКС: SpaceX Crew-13 отправит на орбиту астронавта, который станет первым дважды летавшим на Dragon

В миссии примут участие 4 человека из США, Канады и России, запуск корабля Crew Dragon на ракете Falcon 9 запланирован на середину сентября

NASA запланировало последние перед стартом брифинги по миссии SpaceX Crew-13, которая отправит новый экипаж на МКС. Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на середину сентября.

В состав экипажа войдут астронавты NASA Джессика Уоткинс (Jessica Watkins) и Люк Делани (Luke Delaney), астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Катрик (Joshua Kutryk) и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Перед отправкой на стартовую площадку экипаж проведёт последнюю открытую встречу со СМИ в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне.

Crew-13. Фото: SpaceX

Джессика Уоткинс станет командиром Crew-13 и совершит второй полёт к МКС. Она была отобрана в отряд астронавтов NASA в 2017 году, занималась исследованием поверхности Марса и входила в научную команду марсохода Curiosity. В 2022 году Уоткинс впервые отправилась на станцию в составе миссии SpaceX Crew-4 и провела на орбите 170 дней. Новый запуск сделает её первым астронавтом NASA, который дважды отправится в космос на корабле SpaceX Crew Dragon.

Для Люка Делани, Джошуа Катрика и Сергея Тетерятникова миссия Crew-13 станет первым космическим полётом. Делани ранее служил военным лётчиком-испытателем ВМС США, участвовал в испытаниях авиационных систем и работал исследовательским пилотом в Исследовательском центре NASA имени Лэнгли.

Катрик до отбора в астронавты CSA был пилотом истребителя CF-18 и лётчиком-испытателем в Канаде. Тетерятников окончил Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге, занимался инженерными задачами на подводных кораблях и в 2021 году был выбран в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.