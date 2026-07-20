Электродвигатель размером 6 мм, 200 Мп и около 100 уникальных деталей: новые подробности о флагмане Honor Robot Phone

Honor готовит один из самых необычных смартфонов года. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания представит в августе модель Robot Phone, главной особенностью которой станет уникальная механическая камера собственной разработки.

Изображение: Honor

В основе системы — 200-мегапиксельный сенсор, установленный на четырехосевом механическом подвесе из титанового сплава. Источник утверждает, что Honor практически полностью разработала эту конструкцию самостоятельно, а для ее создания инженерам пришлось спроектировать около 100 уникальных деталей.

Особое внимание уделено самой механике. Подвес приводится в движение четырьмя фирменными электродвигателями, самый компактный из которых имеет диаметр всего 6 мм. Для них применяется технология многополюсного намагничивания, которая обеспечивает высокую точность работы при минимальных размерах.

Несущие элементы конструкции изготовлены из титанового сплава. По словам инсайдера, стоимость материалов и их обработки примерно втрое выше, чем у традиционных алюминиевых решений, а сборка механизма включает более 60 отдельных технологических операций.

Ранее Honor уже сообщала, что новый привод примерно на 70% компактнее большинства существующих систем стабилизации, представленных на рынке. Именно эта миниатюрная конструкция и стала основой камеры Robot Phone.

По данным Digital Chat Station, столь сложная инженерная начинка может заметно сказаться на цене устройства. На фоне подорожания памяти стоимость версии Robot Phone с 1 ТБ памяти ожидается на уровне 15 999 юаней (примерно 2200 долларов).

Инсайдер также отметил, что конкурентам будет непросто быстро повторить подобную конструкцию, поскольку механическая система защищена патентами Honor.

О самом смартфоне уже известно, что он получит флагманскую SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и станет первым устройством компании с новой операционной системой AgenticOS, ориентированной на работу с мультимодальным искусственным интеллектом.

Honor уже открыла предварительное бронирование Robot Phone.