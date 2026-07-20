На фоне сверхмощного Эль-Ниньо в Тихом океане в Атлантике формируется редкая Нинья

Пока внимание метеорологов приковано к формированию исключительно сильного Эль-Ниньо в Тихом океане, в тропической части Атлантики развивается редкая климатическая аномалия — Атлантическая Нинья. Она возникает из-за необычно низкой температуры поверхности воды в восточной экваториальной части Атлантического океана и за последние 40 лет наблюдалась всего 5 раз.

Атлантическую Нинью не следует путать с Ла-Ниньей — холодной фазой крупного климатического цикла Эль-Ниньо — Южное колебание (ENSO), связанного с изменениями температуры воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана. Если температура поверхности Атлантики останется как минимум на 0,5 °C ниже нормы в течение 2 перекрывающихся сезонов, то нынешняя аномалия станет шестым подтверждённым случаем Атлантической Ниньи за 4 десятилетия.

Источник: NOAA

Карта аномалий температуры поверхности океана NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) показывает одновременно 2 противоположные области: тёплую полосу Эль-Ниньо у побережья Южной Америки в Тихом океане и холодную область Атлантической Ниньи у юго-восточного побережья Африки. По данным Андрея Флиса (Andrej Flis) из метеорологического портала Severe Weather Europe, несмотря на разную природу этих аномалий, они оказывают схожее влияние на атмосферные процессы.

Обе системы могут снизить вероятность формирования мощных ураганов в Атлантике. Эль-Ниньо усиливает вертикальный сдвиг ветра — изменение скорости и направления ветра с высотой, которое мешает грозовым системам превращаться в организованные циклоны. Атлантическая Нинья действует иначе: более холодная вода уменьшает количество тепла и влаги, доступных для конвекции (вертикального подъёма воздуха в атмосфере), из-за чего грозовым структурам сложнее развиваться. По данным Severe Weather Europe, во время Атлантической Ниньи количество тропических циклонов примерно на 50% ниже, чем во время противоположной тёплой фазы — Атлантического Ниньо.

Сезон ураганов в Атлантике 2026 года пока развивается слабее обычного. К 17 июля в среднем формировалось около 2 именных штормов, но пока что в этом году зарегистрирован только один — тропический шторм Артур, который в июне принёс сильные ливни и торнадо на юг США и быстро ослаб. Национальный центр ураганов США (NHC) сейчас отслеживает 2 области возможного формирования циклонов: одна у побережья США имеет вероятность развития около 20%, вторая в восточной тропической Атлантике — около 10%.