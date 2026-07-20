52 млрд долларов за чипы Nvidia? Маск заявил, что SpaceX не делала супер-заказ
В соцсетях распространялась информация о заказе почти огромного количества ИИ-ускорителей
Илон Маск публично опроверг сообщения о том, что SpaceX якобы заказала новейшие ускорители Nvidia GB300 общей стоимостью 52 млрд долларов. Комментируя вирусную публикацию, предприниматель кратко заявил: «Это фейковые новости».
Ранее в интернете появилась информация, согласно которой SpaceX планировала развернуть более 13 000 стоек для серверов искусственного интеллекта, работающих на чипах Nvidia GB300. Исходя из предполагаемой стоимости около 4 миллионов долларов за стойку, сообщалось, что контракт может стоить примерно 52 миллиарда долларов, что станет первым заказом Foxconn на производство серверов искусственного интеллекта от аэрокосмической компании Илона Маска.
Утверждалось, что поставки должны начаться в конце 2026 года и будут использоваться для расширения вычислительной инфраструктуры Colossus.
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