52 млрд долларов за чипы Nvidia? Маск заявил, что SpaceX не делала супер-заказ

Ранее в интернете появилась информация, согласно которой SpaceX планировала развернуть более 13 000 стоек для серверов искусственного интеллекта, работающих на чипах Nvidia GB300. Исходя из предполагаемой стоимости около 4 миллионов долларов за стойку, сообщалось, что контракт может стоить примерно 52 миллиарда долларов, что станет первым заказом Foxconn на производство серверов искусственного интеллекта от аэрокосмической компании Илона Маска.