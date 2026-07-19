York Space Systems купила производителя защищённых спутниковых терминалов All.Space за $300 млн

Американская компания York Space Systems завершила покупку разработчика спутниковых терминалов и систем связи All.Space. Стоимость сделки составила около $300 млн: $155 млн выплачены наличными, ещё 5,9 млн акций York переданы в рамках соглашения. All.Space теперь будет работать как полностью принадлежащая York дочерняя компания.

Главным активом All.Space стали терминалы Hydra — системы спутниковой связи с поддержкой нескольких сетей и орбит, предназначенные для работы в условиях помех. Компания заявляет, что её технологии позволяют сохранять связь там, где традиционные коммуникационные системы могут быть нарушены.

Глава York Space Systems Дирк Валлингер (Dirk Wallinger) заявил, что системы позиционирования и связи становятся ключевыми элементами инфраструктуры. По его словам, для координации больших групп автономных аппаратов требуется космическая архитектура с глобальным покрытием и устойчивой работой в зоне проведения операций.

Покупка All.Space стала третьей крупной сделкой York после выхода компании на биржу в январе 2026 года. Ранее York приобрела разработчика космических двигателей Orbion Space Technology и производителя компонентов солнечных батарей для спутников Solestial. Компания объединяет эти направления, чтобы создать собственную вертикально интегрированную платформу космических технологий для оборонного рынка.