Замена GPS, в 100 раз мощнее: 258 спутников от Xona на низкой орбите обеспечат точность до сантиметров и 10 наносекунд

Компания планирует начать первые запуски спутников Pulsar в 2026 году и создать систему навигации с более сильным сигналом, устойчивым к помехам и доступным внутри городов и зданий

Американская компания Xona Space Systems готовит спутниковую навигационную систему Pulsar, которая должна стать альтернативой GPS. В отличие от существующих глобальных навигационных систем, работающих с более высоких орбит, Pulsar будет использовать спутники на низкой околоземной орбите (LEO), что позволит получать сигнал в 100 раз мощнее и повысить точность позиционирования.

Первые 6 серийных спутников Pulsar должны отправиться на орбиту уже в октябре, а первые коммерческие сервисы компания рассчитывает запустить в 2027 году. Полная группировка будет состоять из 258 аппаратов, после развёртывания которой Xona заявляет о возможности определения координат с точностью до нескольких сантиметров в любой точке Земли.

Более мощный сигнал должен помочь системе работать там, где GPS не справляется: в плотной городской застройке, под густой растительностью и внутри зданий. Кроме того, Xona рассчитывает повысить устойчивость навигации к глушению и подмене сигналов.

Фото: Xona Space Systems

Первый спутник Pulsar-0, запущенный в июле 2025 года на ракете Falcon 9 от SpaceX, уже участвовал в испытаниях против помех в нескольких странах. По данным Xona, увеличение мощности сигнала позволило сократить зону воздействия глушителя на 95%.

Помимо навигации, Pulsar должна обеспечивать высокоточную синхронизацию времени для финансовых рынков, телекоммуникаций, дата-центров и транспортных систем. Компания рассчитывает добиться точности временного сигнала до 10 наносекунд, используя программные методы вместо дорогих атомных часов, установленных на спутниках GPS.

Создание системы на низкой орбите требует значительно большего количества аппаратов, чем традиционные навигационные группировки на средней орбите. Однако снижение стоимости производства спутников и запусков позволило компаниям развивать такие проекты. Xona планирует выпускать большую часть спутников самостоятельно на фабрике в Калифорнии и уже разрабатывает собственную спутниковую платформу.