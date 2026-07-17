Microsoft научит Copilot диагностировать ПК, но сам «помощник» съедает 1 ГБ оперативки
ИИ-ассистент сможет оценивать состояние ПК, избавляя пользователей от необходимости заходить в «Диспетчер задач»
Microsoft тестирует новую функцию PC Insights для ИИ-ассистента Copilot, которая позволит пользователям задавать вопросы о состоянии компьютера «языком пользователя» и получать рекомендации вместо самостоятельного поиска информации в «Диспетчере задач» или настройках Windows.
Функция сможет анализировать характеристики системы и помогать находить причины проблем с производительностью.
По данным Windows Latest, PC Insights позволит спрашивать Copilot, например, хватит ли свободного места для установки игры размером 100 ГБ, после чего ассистент проверит доступное пространство и выдаст ответ. Также пользователи смогут получать информацию о загрузке процессора, состоянии аккумулятора и других параметрах системы.
Согласно документу поддержки Microsoft, обнаруженному Windows Latest, функция сможет анализировать использование CPU, загрузку оперативной памяти и GPU, рассчитывать объём свободного места на накопителях, а также проверять размер папок. Кроме того, Copilot сможет видеть подключенные USB-устройства, внешние диски, принтеры, веб-камеры, а также состояние Bluetooth- и Wi-Fi-соединений.
PC Insights будет работать с разрешения пользователя. При каждом запросе, связанном с аппаратным обеспечением, Copilot должен будет получить доступ к данным компьютера, если пользователь заранее не включит режим постоянного разрешения. При этом ассистент не сможет открывать отдельные файлы и на текущем этапе будет только выявлять возможные проблемы, а не устранять их.
Однако у функции есть потенциальная проблема: сам Copilot уже может заметно нагружать систему. В тестах Windows Latest выяснилось, что приложение Copilot в текущем виде способно занимать до 1 ГБ оперативной памяти в режиме ожидания, а также требует дополнительного места, поскольку поставляется с собственной копией браузера Microsoft Edge.
PC Insights может оказаться полезным инструментом для пользователей, которым сложно самостоятельно диагностировать проблемы компьютера, однако эффективность такой функции будет зависеть от того, насколько ресурсоёмким останется сам ассистент.
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