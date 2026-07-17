Microsoft научит Copilot диагностировать ПК, но сам «помощник» съедает 1 ГБ оперативки

Microsoft тестирует новую функцию PC Insights для ИИ-ассистента Copilot, которая позволит пользователям задавать вопросы о состоянии компьютера «языком пользователя» и получать рекомендации вместо самостоятельного поиска информации в «Диспетчере задач» или настройках Windows.

Функция сможет анализировать характеристики системы и помогать находить причины проблем с производительностью.

По данным Windows Latest, PC Insights позволит спрашивать Copilot, например, хватит ли свободного места для установки игры размером 100 ГБ, после чего ассистент проверит доступное пространство и выдаст ответ. Также пользователи смогут получать информацию о загрузке процессора, состоянии аккумулятора и других параметрах системы.

Источник: Microsoft

Согласно документу поддержки Microsoft, обнаруженному Windows Latest, функция сможет анализировать использование CPU, загрузку оперативной памяти и GPU, рассчитывать объём свободного места на накопителях, а также проверять размер папок. Кроме того, Copilot сможет видеть подключенные USB-устройства, внешние диски, принтеры, веб-камеры, а также состояние Bluetooth- и Wi-Fi-соединений.

PC Insights будет работать с разрешения пользователя. При каждом запросе, связанном с аппаратным обеспечением, Copilot должен будет получить доступ к данным компьютера, если пользователь заранее не включит режим постоянного разрешения. При этом ассистент не сможет открывать отдельные файлы и на текущем этапе будет только выявлять возможные проблемы, а не устранять их.

Однако у функции есть потенциальная проблема: сам Copilot уже может заметно нагружать систему. В тестах Windows Latest выяснилось, что приложение Copilot в текущем виде способно занимать до 1 ГБ оперативной памяти в режиме ожидания, а также требует дополнительного места, поскольку поставляется с собственной копией браузера Microsoft Edge.