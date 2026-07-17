AMD тайно тестирует генерацию кадров 8x для новых видеокарт Radeon

AMD тестирует расширенную генерацию кадров Multi-Frame Generation для видеокарт Radeon, которая может создавать до 8 кадров на каждый исходный кадр. Поддержка функции появилась в скрытых настройках драйверов компании, хотя AMD пока официально не объявляла о её запуске.

Первые признаки новой технологии появились ещё в апреле вместе с обновлением FSR Redstone для ADLXFidelityFXSDK. В нём пользователи получили возможность выбирать коэффициент генерации кадров, чтобы находить баланс между производительностью и качеством изображения.

Новые упоминания обнаружил пользователь форума Chiphell с помощью инструмента RadeonTuner, который позволяет находить скрытые возможности внутри драйверов AMD. При проверке драйвера Adrenalin 26.6.2 WHQL на видеокарте Radeon RX 9070 XT были найдены 4 новых параметра в разделе FSR, включая переключатель FSR Multi Frame Generation Override с коэффициентом до 8x.

Источник: Jacob Roach / Digital Trends

Также в драйвере появились настройки принудительного включения FSR Ray Regeneration Denoiser (алгоритм улучшения качества изображения при трассировке лучей) и FSR Neural Radiance Caching (система кэширования данных об освещении с помощью нейросетевых методов).

Сейчас эти функции доступны только в ограниченном числе игр, включая Call of Duty: Black Ops 7 и Crimson Desert.

Коэффициент 8x может стать главным отличием новой технологии AMD. Для сравнения, текущая реализация Nvidia ограничена 6x, то есть создаёт 5 дополнительных кадров на каждый настоящий кадр. При этом современные видеокарты Radeon поддерживают только стандартную генерацию одного дополнительного кадра, поэтому переход к 8-кратному режиму станет значительным увеличением возможностей.