Таким будет новый флагман Samsung: первое живое фото Galaxy Z Fold 8 и подробные характеристики

Судя по всему, Galaxy Z Fold 8 уже представлен в фирменном магазине Samsung в Южной Корее

В Сети появилось первое живое фото Samsung Galaxy Z Fold 8. Блогер Weibo под ником Engage Machine Wang Tengxiao сообщил, что смартфон уже демонстрируется в фирменных магазинах Samsung в Южной Корее, хотя его официальная презентация состоится только 22 июля на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне. Видимо, именно в фирменном магазине Samsung и было сделано фото.

Изображение: Engage Machine Wang Tengxiao

Судя по картинке, Galaxy Z Fold 8 получил обновленную конструкцию с новым двухсекционным шарниром черного цвета. По предварительной информации, Samsung переработала механизм складывания, сделав его более прочным, а складку на внутреннем дисплее — менее заметной. Также сообщается, что компания усилила защитные слои экрана для повышения долговечности устройства.

По данным инсайдера Debayan Roy, Galaxy Z Fold 8 будет оснащен наружным экраном OLED с диагональю 5,4 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, а также внутренним экраном Dynamic AMOLED 2X с диагональю 7,6 дюйма, соотношением сторон 4:3 и кадровой частотой 120 Гц.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти. Основная камера, по слухам, будет состоять из главного модуля с 50-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольной камеры тоже с 50-мегапиксельным датчиком. Разрешение фронтальных камер — наружной и внутренней — составит 10 Мп.

Также ожидается аккумулятор емкостью 4800 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки мощностью 25 Вт. Работать устройство будет под управлением оболочки One UI 9 на базе Android 17.

Толщина Galaxy Z Fold 8 в разложенном состоянии, по разным данным, составит 4,5-4,9 мм, в сложенном — 9,7–9,8 мм. Масса — на уровне 200 граммов. Официальная премьера новинки ожидается 22 июля в Лондоне на специальном большом мероприятии Galaxy Unpacked. Заказы на будущие новинки уже принимаются.