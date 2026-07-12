Белый дом назначил астрофизика Ави Лёба главой нового научного совета по изучению НЛО

Его задача — изучать неопознанные аномальные явления на основе проверяемых данных, а не свидетельских рассказов

Администрация США сформировала новый Научный консультативный совет по изучению неопознанных аномальных явлений (UAP, Unidentified Anomalous Phenomena), который возглавил астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб (Avi Loeb). Совет создан при участии Белого дома, Управления по разрешению аномалий во всех средах Министерства обороны США (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO), Управления директора национальной разведки (Office of the Director of National Intelligence, ODNI), Федерального бюро расследований (ФБР) и других структур американского разведывательного сообщества.

Термин UAP сегодня используется вместо привычного UFO («НЛО») и охватывает не только объекты в атмосфере, но и аномальные явления в космосе, под водой и в других средах. По словам Лёба, работа нового совета будет строиться вокруг сбора качественных данных, разработки единых стандартов наблюдений, совершенствования приборов и научного анализа, а не повторной оценки старых сообщений, которые невозможно независимо проверить.

В состав совета вошли специалисты из самых разных областей — астрофизики, эксперты по измерительным системам и обработке данных, биологи, океанографы, антропологи и психологи. Один из участников проекта, астрофизик Нандал (Nandal), заявил, что совет намерен применять к теме UAP те же строгие научные методы, которые используются в фундаментальных исследованиях, и рассчитывает дать максимально непредвзятую оценку происхождению подобных явлений.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Ави Лёб широко известен не только своими работами по астрофизике, но и как основатель проекта Galileo Project, цель которого — перевести поиск возможных технологических следов внеземных цивилизаций из области случайных наблюдений в сферу систематических научных исследований. В последние годы Лёб неоднократно становился одной из самых обсуждаемых фигур в научном сообществе благодаря готовности рассматривать даже самые необычные гипотезы при наличии наблюдательных данных.

В частности, учёный подробно анализировал межзвёздную комету 3I/ATLAS. В своём блоге он неоднократно рассматривал гипотезу о её возможном искусственном происхождении, публикуя материалы, в которых обсуждал наблюдательные данные, которые, по его мнению, заслуживают проверки в качестве возможных косвенных свидетельств такой версии.

В научном сообществе создание нового совета встретили с осторожным оптимизмом. Президент Центра изучения НЛО имени Дж. Аллена Хайнека Марк Родегьер (Mark Rodeghier) отметил, что участие независимых учёных может стать важным шагом, однако эффективность работы будет зависеть не столько от состава совета, сколько от его полномочий, доступа к данным и возможности публиковать результаты исследований.