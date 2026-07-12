Samsung построит плавучий дата-центр для ИИ мощностью 50 МВт к 2028 году

Samsung планирует построить первый плавучий дата-центр для искусственного интеллекта к 2028 году. Судостроительное подразделение создаёт специальную 50-мегаваттную баржу с серверным залом, собственной генерацией электроэнергии и резервуарами для сжиженного природного газа.

Первый вариант проекта будет размещаться у побережья, а не в открытом море, и частично использовать подключение к наземной энергосети.

Компания рассматривает размещение дата-центров на воде как способ решить проблемы, с которыми сталкивается строительство вычислительной инфраструктуры на суше. Современные центры обработки данных требуют больших площадей, значительных объёмов электроэнергии и воды для охлаждения оборудования. При этом проекты всё чаще сталкиваются с ограничениями по доступности ресурсов и сопротивлением местных жителей.

Источник: Samsung Heavy Industries

Конструкция Samsung предполагает создание нового плавучего объекта, а не переоборудование существующего судна. Однако технология пока остаётся экспериментальной: морская среда создаёт дополнительные сложности из-за коррозии, воздействия штормов и необходимости прокладывать линии связи и энергоснабжения к объекту. Экономическая эффективность такого подхода ещё не доказана.

Для Samsung проект также связан с развитием судостроительного направления. Компания рассчитывает использовать опыт создания крупных морских объектов для нового сегмента инфраструктуры искусственного интеллекта. Генеральный директор Samsung Heavy Industries заявил, что плавучие дата-центры могут стать новым направлением для судостроительной и морской отраслей.

Идею размещения вычислительных мощностей в море развивают и другие компании. Японские Mitsui O.S.K. Lines и Hitachi работают над установкой оборудования дата-центра на существующие суда с планами запуска в 2027 году, а в Китае уже создан подводный дата-центр. Samsung также заключила партнёрства с Capital Clean Energy Carriers, Lloyd's Register и Supermicro для теста технологий морской эксплуатации ИИ-серверов.