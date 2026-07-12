Администрация Трампа предложила отменить требование снижать радиационное воздействие на население и работников АЭС

Комиссия по ядерному регулированию США планирует изменить многолетний принцип ALARA и ослабить ряд экологических требований, что вызвало критику со стороны специалистов по ядерной безопасности

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) предложила изменить правила ядерной безопасности, исключив из них требование «поддерживать радиационное воздействие настолько низким, насколько это разумно достижимо» (ALARA, as low as reasonably achievable). Этот принцип десятилетиями использовался как основа подхода к снижению доз облучения при эксплуатации атомных электростанций.

NRC объяснила инициативу стремлением «убрать ненужную неоднозначность в регулировании».

Однако критики считают, что именно требование ALARA заставляло операторов АЭС дополнительно снижать уровень радиации даже в тех случаях, когда показатели уже находились ниже установленных пределов. По словам Эдвина Лаймана, директора по безопасности атомной энергетики в Союзе обеспокоенных учёных (Union of Concerned Scientists), отказ от этого принципа может привести к менее строгим практикам эксплуатации и ухудшению управления безопасностью.

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Одновременно NRC объявила о планах изменить подход к выполнению Национального закона об экологической политике США (National Environmental Policy Act, NEPA), принятого в 1970 году. Предлагаемые изменения предусматривают сокращение объёма экологических проверок перед разрешением строительства и эксплуатации ядерных объектов, что может уменьшить возможности общественности участвовать в рассмотрении таких проектов.

Кроме того, комиссия предложила отказаться от части проверок воздействия атомных объектов на окружающую среду, включая такие факторы, как шум, пыль и выбросы в атмосферу. Согласно сообщениям The Hill, новые правила также могут освободить некоторые действующие и новые реакторы от отдельных регулярных проверок.