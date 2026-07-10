Samsung начнет выпускать процессоры для ПК: первые подробности о 4-нанометровых Gaia

Samsung, по данным южнокорейского ресурса Nate, готовится выйти на новый для себя рынок — компания разрабатывает специализированный ускоритель искусственного интеллекта для персональных компьютеров. Проект получил кодовое название Gaia, массовое производство должно начаться уже в следующем году.

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Новый чип будет выпускаться по 4-нанометровому техпроцессу и получит оптимизированную архитектуру NPU (нейропроцессорного блока). Основная задача Gaia — ускорять локальную обработку ИИ-задач прямо на компьютере. Сообщается, что Samsung уже создала первые прототипы ускорителя и передала их нескольким крупным клиентам для тестирования. Названия компаний пока не раскрываются.

Ожидается, что Gaia будет использоваться в компьютерах категории Edge AI, где ИИ работает непосредственно на устройстве, без постоянного подключения к облачным сервисам. Кроме того, чип может найти применение в решениях категории Physical AI — робототехнике, автономных системах и других устройствах, которым требуется быстрая обработка данных в реальном времени.