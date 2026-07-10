В «Сбербанке Онлайн» появился сервис проверки запрета на выезд за границу

После подключения может автоматически уведомлять пользователей о появлении запрета

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился сервис, позволяющий проверить наличие ограничений на выезд за границу. Как сообщили в пресс-службе банка, функция работает на основе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Проверка доступна в разделе «Госуслуги» свежей версии приложения, а также через поиск по запросу «Запрет на выезд». После подключения пользователи смогут не только узнать о действующих ограничениях перед поездкой, но и получать уведомления, если запрет появится позднее.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться через «Госуслуги» и дать согласие на отправку запросов от своего имени.