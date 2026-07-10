В «Сбербанке Онлайн» появился сервис проверки запрета на выезд за границу

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился сервис, позволяющий проверить наличие ограничений на выезд за границу. Как сообщили в пресс-службе банка, функция работает на основе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Проверка доступна в разделе «Госуслуги» свежей версии приложения, а также через поиск по запросу «Запрет на выезд». После подключения пользователи смогут не только узнать о действующих ограничениях перед поездкой, но и получать уведомления, если запрет появится позднее.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться через «Госуслуги» и дать согласие на отправку запросов от своего имени.
По данным банка, в рамках пилотного запуска новой функцией воспользовались более 30 тысяч человек. Ограничения на выезд были обнаружены у свыше 2,7 тысячи пользователей. Более 1,8 тысячи из них после проверки погасили задолженности, что позволило снять действовавшие ограничения.
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