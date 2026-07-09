Ставка на Game Pass не оправдалась: Xbox возвращается к консолям и эксклюзивам

После многолетней стратегии «игрового Netflix» компания вновь делает акцент на консолях, эксклюзивах и собственных франшизах, сохраняя подписку как часть экосистемы

Microsoft начала пересматривать стратегию развития Xbox, которая последние годы строилась вокруг подписки Game Pass. Как сообщает Bloomberg, игровое подразделение компании теперь намерено вновь сосредоточиться на консолях, эксклюзивных играх и развитии собственных франшиз, а подписка перестанет быть главным элементом экосистемы.

Идея превратить Xbox в аналог Netflix для видеоигр была одним из ключевых направлений при Филе Спенсере (Phil Spencer). Microsoft вложила десятки миллиардов долларов в развитие Game Pass и приобрела крупных издателей, включая Bethesda и Activision Blizzard, рассчитывая, что модель подписки станет основой игрового бизнеса. Однако ожидаемого роста сервис не показал.

По данным Bloomberg, внутри компании также возникли сомнения, насколько оправдано выпускать крупные игры, такие как Call of Duty, в Game Pass в день релиза, отказываясь от значительной части продаж по полной цене.

Новую стратегию реализует руководитель Xbox Аша Шарма (Asha Sharma), возглавившая игровое подразделение Microsoft в этом году. Теперь приоритетом вновь становятся сами игровые устройства и проекты, ради которых пользователи готовы покупать консоль, а не только оформлять подписку.

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Изменения затрагивают и портфель игровых активов. Вместо новых масштабных приобретений Xbox намерена активнее развивать уже принадлежащие компании франшизы. Особую роль в долгосрочной стратегии будут играть Minecraft и мобильный бизнес King, вошедший в состав Microsoft после покупки Activision Blizzard. Именно эти направления сегодня обеспечивают стабильную прибыль, поддерживая остальные проекты игрового подразделения.

При этом Game Pass не исчезнет. Сервис останется важной частью экосистемы Xbox, однако его роль изменится: если раньше вокруг подписки строилась практически вся стратегия компании, то теперь она должна дополнять продажи консолей и эксклюзивных игр, а не заменять их.