LG Display проверила влияние частоты обновления экрана на реальную игру и выяснила, что переход к 480 Гц улучшает точность, скорость реакции и отслеживание целей

Компания LG Display опубликовала результаты исследования, посвящённого влиянию частоты обновления игровых мониторов на реальные результаты игроков. Эксперимент показал, что при использовании OLED-монитора с частотой 480 Гц участники поражали цели на 38% чаще, чем при игре на экране с частотой 60 Гц.
Исследование было представлено на международной научной конференции. В нём приняли участие 31 взрослый игрок без профессиональной киберспортивной подготовки. Каждый из них в случайном порядке играл в шутер от первого лица на мониторах с частотой 60, 240, 360 и 480 Гц.
Учёные оценивали как объективные показатели — количество попаданий и время от появления цели до её поражения, — так и субъективные ощущения участников.
Наибольший прирост результатов был зафиксирован при переходе с 60 до 480 Гц: число успешных попаданий выросло на 38%. При этом заметное улучшение наблюдалось уже на 240 Гц, однако переход к 480 Гц обеспечил ещё примерно 10% дополнительного прироста, что, по данным авторов, указывает на сохранение положительного эффекта при дальнейшем увеличении частоты обновления.
Участники также отмечали, что изображение становилось более плавным, а быстро движущиеся объекты — проще для отслеживания. Это напрямую влияло на общую оценку качества игрового процесса и предпочтение мониторов с более высокой частотой обновления.
Авторы связывают полученный эффект с особенностями OLED-панелей. При увеличении частоты обновления уменьшается задержка ввода — время между действием игрока и появлением результата на экране, — а также снижается размытие движущихся объектов. В эксперименте задержка ввода на 480 Гц оказалась более чем на 10 миллисекунд меньше, чем на 60 Гц, благодаря чему игрокам было легче определять положение быстро перемещающихся противников.
LG Display заявила, что продолжит развивать линейку игровых OLED-дисплеев с высокой частотой обновления. В мае этого года 27-дюймовая OLED-панель компании с динамической частотой 540/720 Гц получила награду Display of the Year от международного общества Society for Information Display (SID), одной из наиболее авторитетных организаций в области дисплейных технологий.
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