LG Display проверила влияние частоты обновления экрана на реальную игру и выяснила, что переход к 480 Гц улучшает точность, скорость реакции и отслеживание целей

Компания LG Display опубликовала результаты исследования, посвящённого влиянию частоты обновления игровых мониторов на реальные результаты игроков. Эксперимент показал, что при использовании OLED-монитора с частотой 480 Гц участники поражали цели на 38% чаще, чем при игре на экране с частотой 60 Гц.

Исследование было представлено на международной научной конференции. В нём приняли участие 31 взрослый игрок без профессиональной киберспортивной подготовки. Каждый из них в случайном порядке играл в шутер от первого лица на мониторах с частотой 60, 240, 360 и 480 Гц.

Учёные оценивали как объективные показатели — количество попаданий и время от появления цели до её поражения, — так и субъективные ощущения участников.

Фото: LG Display

Наибольший прирост результатов был зафиксирован при переходе с 60 до 480 Гц: число успешных попаданий выросло на 38%. При этом заметное улучшение наблюдалось уже на 240 Гц, однако переход к 480 Гц обеспечил ещё примерно 10% дополнительного прироста, что, по данным авторов, указывает на сохранение положительного эффекта при дальнейшем увеличении частоты обновления.

Участники также отмечали, что изображение становилось более плавным, а быстро движущиеся объекты — проще для отслеживания. Это напрямую влияло на общую оценку качества игрового процесса и предпочтение мониторов с более высокой частотой обновления.

Авторы связывают полученный эффект с особенностями OLED-панелей. При увеличении частоты обновления уменьшается задержка ввода — время между действием игрока и появлением результата на экране, — а также снижается размытие движущихся объектов. В эксперименте задержка ввода на 480 Гц оказалась более чем на 10 миллисекунд меньше, чем на 60 Гц, благодаря чему игрокам было легче определять положение быстро перемещающихся противников.