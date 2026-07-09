Meta* начнёт производство собственного ИИ-чипа Iris для снижения зависимости от Nvidia

Компания планирует выпускать ускоритель с сентября и наращивать вычислительные мощности до 14 ГВт к 2027 году

Meta* Platforms готовится начать производство собственного чипа для искусственного интеллекта в сентябре. По данным внутреннего документа компании, изученного Reuters, разработка под кодовым названием Iris является частью стратегии по увеличению вычислительных мощностей Meta* до 14 гигаватт в 2027 году.

Iris входит в семейство Meta* Training and Inference Accelerator (MTIA) — линейку специализированных ИИ-ускорителей, которые компания проектирует самостоятельно. Чип должен использоваться для обучения и работы моделей искусственного интеллекта, применяемых в сервисах Facebook* и Instagram*.

Разработка Iris стала частью многолетней попытки Meta* создать собственные вычислительные решения. По данным документа, тестирование чипа заняло около шести недель и не выявило серьёзных проблем. Компания рассчитывает выпускать новые поколения MTIA примерно каждые полгода до 2027 года, тогда как многие производители ИИ-чипов обновляют линейки раз в год или реже.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Для создания Iris Meta* сотрудничает с Broadcom, которая помогает проектировать чип, а производство будет выполнять тайваньская TSMC. Собственные специализированные процессоры должны помочь Meta* сократить расходы на вычисления и уменьшить зависимость от поставщиков графических ускорителей Nvidia и AMD.

Сейчас компания закупает большое количество GPU, которые используются для обучения и работы ИИ-моделей.

Развитие собственных чипов связано с масштабным расширением инфраструктуры искусственного интеллекта. В 2026 году Meta* планирует развернуть вычислительные мощности объёмом около 7 гигаватт, а в 2027 году — удвоить этот показатель. На развитие ИИ-инфраструктуры компания может потратить до $145 млрд в текущем году.