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    30 января 2014

    Серия корпусных вентиляторов AeroCool Dark Force включает модели типоразмера 80, 90, 120, 140 и 200 мм: Время средней наработки на отказ вентиляторов AeroCool Dark Force — 20 000 ч

    23:121

    Доля Google Android на рынке смартфонов по итогам 2013 года составила 79%, Apple iOS — 15,5%: Поставки смартфонов с Apple iOS за год выросли всего на 13%

    22:4052

    Samsung наказали за разглашение предоставленных по требованию суда документов Apple, но очень мягко: Секретное письмо Apple с условиями лицензионного соглашения с Nokia прочитали сотни человек

    22:1815

    Dell начинает продажи «первого безопасного, управляемого ультрамобильного устройства для доступа к облаку»: Для микрокомпьютера Dell необходим монитор с поддержкой HDMI или MHL

    22:0112

    Apple запатентовала внешние объективы для мобильных устройств: Два патента Apple касаются установки сменных объективов на смартфоны и планшеты

    21:2033

    Группа Advanced Technology and Projects, занимающаяся работой над проектом Project Ara, останется частью Google: Google ускорит работы над Project Ara

    21:156

    Видеокарта Sapphire Radeon R7 250 Ultimate оснащается пассивной системой охлаждения: Карта Sapphire Radeon R7 250 Ultimate работает на сниженных частотах

    19:416

    Смартфон HTC Desire 310 основан на платформе MediaTek MT6582M: Смартфон HTC Desire 310 оснащается 512 МБ оперативной памяти

    18:438

    Представлена базовая спецификация серверов на 64-разрядной архитектуре ARM: Появление стандарта поможет ускорить разработку ПО ARM

    18:244

    Ноутбук в усиленном исполнении GammaTech Durabook S15H оснащен экраном Full HD размером 15,6 дюйма по диагонали: Поставки GammaTech S15H компания рассчитывает начать в текущем квартале

    14:354

    В мониторах Iiyama ProLite XU2290HS, XU2390HS, XUB2390HS и XUB2790HS используются панели типа AH-IPS: Цена ProLite XU2290HS примерно равна $220, XU2390HS — $240, XUB2390HS — $260, XUB2790HS — $360

    13:2715

    28-дюймовый монитор Samsung UD590 на базе ЖК-панели TN разрешением 4К оценен в 600 евро: Источник также рассказал о мониторах Samsung SD590, SD390 и SD360

    13:0949

    Sony создаст на базе фабрики, купленной у Renesas, четвертый центр производства датчиков изображения: Фабрика Sony в Цуруоке будет занята выпуском датчиков типа CMOS

    13:05

    Xilinx передает в производство первые 20-нанометровые FPGA Virtex UltraScale: Переход на нормы 20 нм позволил Xilinx в полтора-два раза повысить производительность и степень интеграции FPGA

    12:06

    Данные за минувший квартал дают аналитикам IDC основания утверждать, что рост мирового рынка планшетов замедляется: В 2013 году было отгружено 217,1 млн планшетов

    11:3092

    Simple Port Forwarding v.3.8.5 - утилита для управления трафиком на роутерах: Утилита для управления трафиком на роутерах

    11:301

    NetSetMan v.3.7.0 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    10:55

    Freemake Free Audio Converter v.1.1.0.50 - бесплатный конвертер аудио-файлов: Бесплатный конвертер аудио-файлов

    10:201

    Speccy v.1.25 - утилита для сбора детальной информации об программно-аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    09:451

    Начались продажи планшетного компьютера Lenovo ThinkPad 8: Стандартная комплектация планшетного компьютера Lenovo ThinkPad 8 оценена в 430 долларов

    09:4047

    Process Explorer v.16.0 - утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    09:10

    Видеокарта GeForce GTX 750 (Maxwell) получит GPU с 768 ядрами CUDA: Видеокарта GeForce GTX 750 будет превосходить GTX 650 Ti на 5-6%

    09:0016

    Cadence продемонстрировала работу интерфейса физического уровня DDR4 на рекордной скорости 2667 Мбит/с: У Cadence готово самое быстрое в отрасли IP-ядро DDR4 PHY

    09:0017

    Microsoft: атака зомби принесла ущерб в полмиллиарда долларов: В прошлом году армия из пяти миллионов зомбированных компьютеров начала наступление

    08:354

    All My Movies v.7.8 - новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия каталогизатора фильмов

    08:00

    Моноблочный ПК ECS V20 оснащен экраном размером 19,5 дюйма по диагонали и весит 3,1 кг: Питается ПК ECS V20 от внешнего блока питания мощностью 65 Вт

    08:004

    Внешний привод Pioneer BDR-XD05J толщиной 14,8 мм подключается к порту USB 3.0 и умеет записывать многослойные диски Blu-ray: Продажи Pioneer BDR-XD05J на японском рынке уже начинаются

    07:0015

    В модельный ряд Lenovo ThinkPad 11e войдут мобильные устройства Lenovo ThinkPad 11e, Lenovo ThinkPad Yoga 11e и их модификации с ОС Google Chrome OS: Устройства Lenovo ThinkPad 11e и Lenovo ThinkPad Yoga 11e будут продаваться по цене 450 долл., а Lenovo ThinkPad 11e Chromebook и Lenovo ThinkPad Yoga 11e Chromebook оценены в 350 долл.

    06:005

    Google продаёт Motorola Mobility компании Lenovo за 2,91 млрд долларов: Google продаёт Motorola Mobility, но оставляет патенты

    03:0235

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