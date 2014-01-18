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    18 января 2014

    QuickPic 3.4.6 — управление фотографиями и видео на Android: Менеджер позволяет выполнять сортировку, переименовывать, копировать и перемещать файлы, создавать новые каталоги и пр

    23:57

    Ноутбук-трансформер Panasonic CF-MX3 с дисплеем диагональю 12,5 дюйма может похвастаться оптическим приводом, поддержкой перьевого ввода и отличной автономностью: Ноутбук Panasonic CF-MX3 весит 1,2 кг

    19:4567

    Рынок смартфонов с Windows Phone всё также принадлежит Nokia в целом и Lumia 520 в частности: Доля Nokia на рынке Windows Phone превысила 92%

    19:0956

    Представлен планшетофон Newman K2S с восьмиядерным процессором MediaTek MT6592: Стоимость планшетофона Newman K2S составляет приблизительно 310 долларов

    16:2317

    Во втором квартале 2014 года ожидается массовый анонс мобильных устройств с процессорами Intel Bay Trail под управлением ОС Android: Глава Intel Брайан Кржанич прогнозирует рост количества Android-устройств с Intel Bay Trail в этом году

    16:1218

    У Foxconn готова первая партия планшетов под управлением Firefox OS, предназначенная для разработчиков: Первые планшеты с Firefox OS могут получить 2 ГБ оперативной памяти

    09:008

    Motorola добавляет в Moto Maker крышки из дерева для смартфона Moto X по цене $25: Деревянные крышки для Moto X будут доступны с 21 января

    08:0018

    Смартфон Pantech Vega Iron 2 будет выпущен в апреле текущего года: В смартфоне Pantech Vega Iron 2 будет использоваться SoC Qualcomm Snapdragon 805

    07:404

    Компания HyperJuice представила линейку внешних аккумуляторов для мобильной техники: Самая дорогая модель MBP1.5-222 ёмкостью 61 000 мА·ч оценена в 450 долларов

    07:308

    Появление флагманского смартфона LG G3 переносится с февраля на май: Флагманский смартфон LG G3 будет представлен 17 мая, а планшетофон LG G Pro 2 можно будет увидеть на MWC 2014

    06:309

    Смартфон ZTE Blade Q Mini стал доступен в Великобритании по цене 60 фунтов стерлингов: Смартфон ZTE Blade Q Mini пока является эксклюзивом для оператора Virgin Mobile

    06:252

    Сувенирный флэш-накопитель Team Group T136 выпущен к Китайскому Новому году: Флешка Team Group T136 оформлена в красном цвете с металлической вставкой, на которой изображена лошадь

    06:006

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