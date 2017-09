Тестирование производительности видеокарт Nvidia GeForce в игре F1 2017 на решениях компании Zotac

Содержание Краткая информация об игре

Системные требования

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Влияние настроек на производительность и качество

Тестирование производительности

Заключение Краткая информация об игре Дата выхода: 25 августа 2017 года

Жанр: Автосимулятор

Издатель: Codemasters/Бука

Разработчик: Codemasters Birmingham F1 2017 — это очередная игра известной серии, посвящённой кольцевым гонкам Формулы 1, в этот раз — в сезоне 2017 года (также традиционно возможен выбор и предыдущего сезона). Это уже девятая игра серии о гонках Формулы 1, изданная компанией Codemasters, и восьмая игра по данной тематике, созданная игровой студией Codemasters Birmingham. Игра мультиплатформенная, вышла одновременно на персональных компьютерах под управлением Microsoft Windows и на игровых консолях Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One. Естественно, что выход очередной игры серии ожидался любителями жанра, особенно с учётом существующего контракта, заключённого ещё с предыдущими владельцами Формулы 1. F1 2017 — это официальная видеоигра чемпионата мира Формулы 1, проводимого под эгидой FIA, она включает сезоны 2016 и 2017 года, предлагает все современные Гран-при и соответствующие трассы в количестве 20 штук, а также все действующие команды и пилотов. Из необычных дополнений — четыре короткие версии треков в Великобритании, США, Бахрейне и Японии, а также ночной вариант Гран-при Монако. В F1 2017 разработчики улучшили многопользовательский режим, реализовали углубленный режим карьеры и абсолютно новый режим под названием Championships, позволяющий игрокам гоняться в уникальных гоночных состязаниях по правилам, отличающимся от официальных, используя как современные, так и классические болиды Формулы 1 — легендарные болиды прошлого, вроде Lotus и McLaren конца 80-х годов и Ferrari начала двухтысячных. Всего таких болидов в игре двенадцать: от Ferrari, McLaren, Red Bull Racing, Renault и Williams. В игре появился интересный режим, в котором нужно выполнить определённое действие: выиграть определённый Гран-при в определённых условиях (погода, стартовая позиция, команда, гонщик), за что можно получить дополнительные бонусы. Расширение списка игровых режимов неудивительно, ведь предыдущие игры серии ругали именно за их недостаток. В F1 2017 разработчики постарались исправить это, введя заезды на время, возможности проводить отдельные Гран-при и т. п. Был улучшен и режим карьеры, теперь в нём игрокам предстоит не только гоняться с искусственным интеллектом, но и общаться с менеджерами, боссами и гонщиками. Есть тут и дополнительные тренировочные программы, такие как «Экономия топлива» и «Гоночная стратегия», и расширенное дерево исследований для развития болида, замены двигателей и коробок передач в течение сезона. В общем, скучать не придётся. В сетевой игре игроки могут выходить на стартовую решетку полноценным составом — 20 болидов, и за гонкой смогут наблюдать ещё двое зрителей. F1 2017 отличается улучшенной системой подбора игроков, обновленной статистикой сетевой игры, а также системой набора уровней. Любой режим сетевой игры позволяет выбрать между моделями гоночных автомобилей 2017 года и классическими болидами. «Режим заезда» был переработан, теперь он присутствует на всех трех платформах (ПК и консоли) и дополнен новой рейтинговой системой. Как и в других гоночных играх от Codemasters, в F1 2017 используется старый добрый движок EGO собственного производства, известный нам ещё с таких игр, как Colin McRae: Dirt и Race Driver: Grid. Первая его версия называлась Neon, и была разработана компаниями Codemasters и Sony Computer Entertainment с использованием кросс-платформенного графического движка PhyreEngine. Движок ориентирован на персональные компьютеры под управлением ОС Windows, а также игровые консоли Xbox и PlayStation разных поколений — в зависимости от его версии. В дальнейшем EGO получал модификации и улучшения, вроде поддержки DirectX 11 в 2009 году, став одним из первых движков с такой поддержкой, версии EGO увеличивались, а игры серий F1 и DiRT продолжали его использование. Практически все игры этих серий основаны на этом движке разных версий, и непросто сказать, какая именно используется в F1 2017. По одним данным, это EGO 3.0, по другим — уже 4.0. В любом случае, на одной и той же версии EGO основаны игры F1 2015, F1 2016 и F1 2017, а также DiRT 4, поэтому все перечисленные проекты в целом весьма похожи друг на друга по графике. Хотя графически игра немного похорошела, что особенно заметно в ночных гонках с осадками, но большинство используемых эффектов и алгоритмов известны нам ещё по F1 2015 и F1 2016, несколько изменилось разве что освещение и затенение, а также улучшились алгоритмы рендеринга теней, что видно в разных условиях: как при хорошей погоде, так и при дожде. Но хотя освещение и тени в целом явно изменились к лучшему, но до идеала и даже просто хорошего современного уровня им далековато. Движок всё же изрядно устарел, хоть он и поддерживает продвинутые методы постобработки (включая глубину резкости depth of field и смазывание в движении motion blur), полноэкранного сглаживания методом постфильтрации, а также имитацию глобального затенения несколькими алгоритмами, но всё это делается не самыми современными и сложными методами. Кроме этого, на наш взгляд, движку Codemasters явно не хватает поддержки новой версии графического API DirectX 12, который позволил бы значительно снизить нагрузку на центральный процессор системы. Хотя EGO в целом неплохо распараллеливает работу по имеющимся ядрам и потокам CPU, в чём ему помогает видеодрайвер Nvidia, но при использовании DirectX 11 это в любом случае делается неидеально. И при невысоких настройках в низком разрешении игра частенько упирается в производительность CPU — как отдельных его ядер, так и в целом, немало загружая процессор и не всегда давая раскрыться мощным современным графическим процессорам. Системные требования Минимальные системные требования: центральный процессор Intel Core i3-530 или AMD FX-4100 ;

или ; оперативная память объемом не менее 8 ГБ ;

; видеокарта Nvidia GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5870 ;

или ; свободное место на накопителе 40 ГБ ;

; 64-битная операционная система Microsoft Windows 7/8/10 ;

; Широкополосное подключение к интернету. Рекомендуемые системные требования: центральный процессор Intel Core i5-4690 или AMD FX-8320 ;

или ; оперативная память объемом 8 ГБ ;

; видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 480 ;

или ; свободное место на накопителе 40 ГБ ;

; 64-битная операционная система Microsoft Windows 7/8/10 ;

; Широкополосное подключение к интернету. Для игры F1 2017 подойдет любая современная версия операционной системы от Microsoft, и так как игра довольствуется устаревшей версией графического API DirectX 11, то использование Windows 10 вовсе не обязательно. Ну а необходимость именно 64-битных версий операционных систем давно стала привычной для современных игровых проектов, так как это помогает уйти от ограничения в 2 ГБ используемой оперативной памяти на процесс. Требования к аппаратному обеспечению близки к типичным для современных игр, в качестве минимально подходящих для игры видеокарт указаны не самые мощные по современным меркам модели видеокарт Radeon HD 5870 и GeForce GTX 460. В список поддерживаемых входят модели видеокарт GeForce GTX 460 и выше, GTX 560 и выше, GTX 650 Ti и выше, GTX 750 и выше, GTX 950 и выше. Если говорить о видеокартах AMD, то это HD 5870 и выше, HD 6870 и выше, HD 7790 и выше, R7 260 и выше, а также более новые семейства. Интересно, что в целом указан уровень явно выше, чем у игры DiRT 4, построенной на аналогичном движке, хотя игра по Формуле 1 тоже неплохо конфигурируется и не слишком требовательна к конфигурации игровых ПК при установке низких настроек качества. Для запуска игры потребуются минимум 8 ГБ оперативной памяти, что также соответствует типичным современным требованиям, и центральный процессор уровня Intel Core i3-530 или AMD FX-4100 — далеко не топовый уровень среди CPU ещё и не современных поколений. Впрочем, в рекомендациях указаны более мощные процессоры Core i5-4690 и AMD FX-8320, что куда ближе к истине, хотя эта рекомендация тоже не из самых суровых для современных игр. А ведь при средних и высоких настройках игра загружает куда более мощный тестовый процессор работой очень прилично. И рекомендованные требования к видеокартам установлены выше, чем в DiRT 4, хотя движок всё тот же. Разработчики уверены, что тем пользователям, кто хочет играть при высоких графических настройках, потребуется игровая система с видеокартами Radeon RX 480 или GeForce GTX 1070, что действительно близко к реальности. Эти рекомендации явно лучше подобраны, чем для DiRT 4, и указанные решения от AMD и Nvidia близки друг к другу по производительности, хоть и не идентичны. В целом же, судя по минимальным и рекомендованным требованиям игры, F1 2017 предъявляет средние по современным меркам требования к мощности универсальных и графических процессоров. Тестовая конфигурация и методика тестирования Компьютер на базе процессора Intel Core i7 :

: процессор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц);

(3,6 ГГц);

система охлаждения Corsair Hydro H110i ;

;

системная плата ASRock Z97 Extreme6 на чипсете Intel Z97;

на чипсете Intel Z97;

оперативная память 16 ГБ DDR3-2400 Corsair Vengeance Pro Series ;

;

накопитель SSD Corsair Force LE 480 ГБ ;

;

блок питания Corsair RM850i (850 Вт);

(850 Вт); операционная система Windows 10 Pro 64-битная ;

; монитор Asus ROG Swift PG278Q (27″, 2560×1440);

(27″, 2560×1440); драйверы Nvidia версии 385.41 WHQL (от 24 августа) ;

; утилита MSI Afterburner 4.4.0 Beta 11

утилита Fraps 3.5.99

Список протестированных видеокарт компании Zotac:

Zotac GeForce GTX 960 AMP! 4GB (ZT-90309-10M)



Zotac GeForce GTX 970 AMP! Edition 4 ГБ (ZT-90110-10P)



Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Edition 6 ГБ (ZT-P10600B-10M)



Zotac GeForce GTX 1070 AMP Edition 8 ГБ (ZT-P10700C-10P)



Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Edition 11 ГБ (ZT-P10810D-10P) Игра F1 2017 не входит в маркетингово-технические программы от компаний AMD и Nvidia, но так как игра значимая, то та же Nvidia выпустила специальный драйвер под выход сразу нескольких свежих игр, включая и рассматриваемую сегодня. Мы как раз и использовали эту версию драйверов 385.41 WHQL от 24.08.2017, предназначенную для таких игровых проектов, как F1 2017, бета-версия Destiny 2, PlayerUnknown’s Battlegrounds, ARK: Survival Evolved, Pro Evolution Soccer 2018 и ранний доступ к Quake Champions. На наше счастье, в меню игры остался встроенный тест производительности, так полюбившийся нам по предыдущим гоночным играм компании Codemasters, хотя DiRT 4 была его лишена по какой-то странной причине. В играх серий DiRT и F1 бенчмарки были, и хотя они далеко не идеальны, так как отличаются большой разницей в тестовых сценах от запуска к запуску, а также немалой длительностью в пару минут, но даже в таком виде они помогают подобрать идеальные настройки для обычных пользователей, и серьёзно облегчают жизнь тестеров. Встроенное средство для тестирования производительности даёт возможность выбора трассы и задания нескольких параметров в виде количества болидов, погоды на трассе и используемых для просмотра камер (для некоторых возможностей приходится редактировать конфигурационные файлы). Увы, сделано это не при помощи записи и проигрывания игрового процесса, в виде короткой гонки с управлением всех болидов искусственным интеллектом. Поэтому сцена из раза в раз не повторяется в точности, а каждый прогон отличается друг от друга. Но для наших тестов такой вариант подходит, разница в достигнутой средней частоте кадров из-за непостоянства 3D-сцены в бенчмарке не превышает нескольких процентов. В качестве тестовой гонки мы выбрали трассу в Австралии, дождевые погодные условия и ТВ-подобные камеры. Трассы не слишком сильно отличаются по нагрузке на систему, а вот погодные условия сильно влияют на производительность — при дожде нагрузка на GPU серьёзно возрастает, а частота кадров падает. Replay-камеры были выбраны потому, что с ними получаются более стабильные результаты, и нагрузка на систему также несколько выше именно в таких условиях. В итоге, в выбранных нами тестовых условиях для F1 2017 используются различные эффекты (постфильтры, системы частиц, глобальное освещение и т. д.), присутствует большое количество гоночных автомобилей в кадре, а полученная частота кадров в целом неплохо соответствует тому, что наблюдается и при типичной игре: После прохождения теста, на экран выводится информация о минимальной, средней и максимальной частоте кадров. Также мы прогнали наш тест с выводом на экран статистики использования ресурсов центрального и графического процессоров при помощи утилиты MSI Afterburner. Загрузка CPU в процессе тестирования при средних и максимальных настройках в среднем составила около 35-45%, но иногда превышала даже 50%. Плюс к этому, похоже, что в Codemasters поработали над оптимизацией движка и ядра CPU (игра использует более 8 вычислительных потоков) были загружены работой более-менее равномерно. Возможно, также сказалась и специальная оптимизация в драйверах Nvidia. Графический же процессор в нашем тесте загружается работой на 95-99% при прогоне на системе с видеокартой высокого уровня при максимальных настройках, но в случае средних настроек и самых мощных видеокарт показатель использования GPU снижается до значительно меньшей величины порядка 75-85%, а зачастую даже ниже, что говорит о явном упоре в возможности CPU в таких условиях. В наших тестах мы измеряли не только среднюю, но и минимальную частоту кадров, так как от неё зависит и стабильность видеоряда, и общий комфорт для игрока. По средней и минимальной частоте кадров из нашего теста вполне можно сделать выводы об общей плавности и комфортности этой игры. Так как это гоночная игра, то в идеале вам будет нужно 60 FPS, хотя бы и в среднем — в этом случае игра получается почти абсолютно плавная. Ну а для просто комфортной игры вам потребуется как минимум 40-45 FPS в среднем и без падений ниже 30 FPS. И это действительно минимально приемлемый уровень производительности для столь динамичной гоночной игры. Даже при 35-40 FPS в среднем и с падениями до 25 FPS и ниже играть становится гораздо сложнее, не говоря уже о действительно хороших результатах. При средней частоте кадров ниже 40 FPS игра значительно замедляется, сильно усложняя пользователю задачу достижения минимальных задержек, важную при управлении автомобилем на высоких скоростях. Так что считаем планку в 60 FPS идеальной, и 40-45 FPS — приемлемой. Если говорить об уровне использования видеопамяти игрой F1 2017, то при Full HD-разрешении и средних настройках игре обычно вполне достаточно видеокарт с 2-3 ГБ набортной памяти, хотя она может использовать и больше памяти в таких условиях. В случае разрешения 2560×1440 желательно уже 3-4 ГБ видеопамяти, как и при максимальных настройках, при которых уже в 1920×1080 нужно иметь 3,5-4 гигабайт видеопамяти. В общем, для наиболее распространённых разрешений и условий оптимальным объемом VRAM для этой игры является значение в 4 ГБ, большего она требует редко. Влияние настроек на производительность и качество Графические настройки в игре F1 2017 изменяются в меню, которое можно вызвать в том числе и прямо во время игрового процесса. Удобно то, что изменение почти всех графических настроек приводится в действие сразу же и не требует перезапуска игры, кроме одного параметра — Texture Streaming. Поэтому настраивать качество рендеринга в этой игре довольно удобно, и можно делать это прямо во время игрового процесса, сразу же оценивая внесённые изменения визуально. В подменю Video Mode можно выбрать видеоадаптер и монитор, изменить разрешение экрана, частоту обновления, соотношение сторон, параметры отображения (полноэкранный или оконный режим), включить или выключить вертикальную синхронизацию и режим HDR (если подключён соответствующий монитор), выбрать уровень полноэкранного сглаживания из пары методов, а также настроить анизотропную фильтрацию для текстур. Есть в игре и дополнительное меню продвинутых настроек качества изображения Advanced Setup, в котором можно найти более полутора десятков подробных параметров, а также выбрать предустановленный профиль настроек (preset). В своей дальнейшей работе мы использовали профили Medium (средние настройки), High (высокие настройки) и Ultra High (ультравысокие настройки) с доведением трёх параметров (Shadows, Ambient Occlusion и SSRT Shadows) до максимальных значений, как показано на скриншоте: Как всегда, правильнее всего настраивать качество рендеринга и итоговую производительность под свои личные требования, основываясь на собственных ощущениях. Влияние некоторых параметров на получаемое в итоге качество рендеринга в игре не всегда заметно, тем более на скриншотах. По видеороликам несколько легче отметить разное качество рендеринга, соответствующее отличающимся уровням графических настроек, но тоже не очень просто. Профиль средних настроек отличается от максимального текстурами чуть более низкого разрешения, сниженным качеством освещения и затенения, менее качественными или отсутствующими некоторыми эффектами и т. д., но разница не бросается в глаза, хоть и присутствует. Тем более, что в игре полноэкранное сглаживание включается для всех профилей качества отдельно, и использует нетребовательную к мощности GPU постобработку. Именно поэтому мы использовали для всех вариантов настроек максимально возможный метод TAA. Средние (Medium) настройки





Максимальные (Maximum) настройки

Вкратце рассмотрим лишь некоторые из настроек качества рендеринга, имеющихся в игре F1 2017. Мы проводили исследование этих параметров на тестовой системе с топовой видеокартой GeForce GTX 1080 Ti, в разрешении 1920×1080 с максимальным профилем качества, более всего подходящим этому графическому процессору. Далее мы изменяли параметры в меньшую сторону, определяя, насколько сильно при этом увеличивается производительность — такой подход позволяет быстро найти параметры качества, сильнее всего влияющие на среднюю частоту кадров в конкретных условиях. Мы расскажем в основном о тех графических настройках, которые заметно влияют на общую производительность, так как изменение большого количества из них вызывает слабое улучшение скорости рендеринга. Неудивительно, что наибольшее влияние на FPS оказывает выбор разрешения экрана, а вот выбор метода полноэкранного сглаживания в игре F1 2017 влияет на скорость рендеринга очень слабо, так что лучше оставляйте его включённым, если вы не фанат сверхчёткого изображения с явными лесенками. Игра предлагает небогатый набор алгоритмов постобработки с двумя вариантами метода TAA, использующего в том числе временную компоненту, которая помогает убрать некоторые из артефактов, связанные с движением («перетекание» и мерцание пикселей). Сглаживание в игре работает неплохо, хотя некоторые из граней сглаживаются неидеально, а дополнение временной компонентой может не понравиться некоторым из-за слишком большого смазывания изображения. Зато на производительности выбор метода сглаживания сказывается очень слабо — разница между отключенным сглаживанием и максимально качественным методом TAA в нашем случае составила всего 2 FPS. Изменение качества текстурной фильтрации параметром Anisotropic Filtering на современных системах также практически не влияет на итоговую скорость, в случае GeForce GTX 1080 Ti мы получили всего лишь 1 FPS дополнительно. И так как качество фильтрации текстур очень сильно сказывается на отрисованной картинке в целом, и на поверхности трассы в частности, мы бы крайне не рекомендовали изменять эту настройку в игре, сразу поставив её на значение 16x. Пожалуй, одним из самых требовательных к мощности графических процессоров параметров в игре F1 2017 является Vehicle Reflections, отвечающий за качество реалистичных отражений на гоночных автомобилях, которые хоть и важны с точки зрения визуальной составляющей, но вовсе не обязательны для игры, в процессе которой пользователь просто не замечает реалистичны ли отражения на болидах или нет. В нашем тесте снижение параметра до значения Ultra Low привело к росту частоты кадров от 88 до 102 FPS (весомые 16%), так что владельцам слабых систем следует обратить на эту настройку самое пристальное внимание. На скорости рендеринга значительно сказывается и изменение параметра Mirrors — он регулирует качество рендеринга изображения в зеркалах заднего вида. Снижение качества картинки в зеркалах с Ultra High до Low принесло рост FPS с 88 до 96 кадров в секунду (9%). Правда, хотя снижение этой настройки и повышает скорость рендеринга, изменять её следует лишь при острой нехватке скорости, так как она напрямую влияет на игровой процесс — в зеркалах хотелось бы хорошо видеть своих соперников, чтобы не дать им обогнать себя. Впрочем, совершенно не обязательно видеть их в максимальном качестве, и при недостатке плавности рендеринга эту настройку можно и понизить с ультравысокого качества. Отметим ещё несколько настроек, изменение которых пусть и не так много, но сказывается на частоте кадров. В частности, это Weather Effects и Particles, изменяющие качество погодных эффектов и эффектов с участием частиц (брызги воды из-под колёс). Снижение этих настроек на минимально возможный уровень (до Low и Off, соответственно), приносит рост частоты кадров с 88 до 96-97 FPS (до 10%), что хоть и не слишком много, но может дать дополнительное увеличение плавности при его недостатке. Другая пара графических настроек, заметно влияющих на качество картинки и скорость её рендеринга, относится к современным техникам: Ambient Occlusion и SSRT Shadows — имитация глобального затенения и трассировка теней в экранном пространстве, соответственно. Обе они ощутимо влияют на качество рендеринга, добавляя теней там, где они не отрисовываются при помощи привычных карт теней, придавая изображению объёма и реалистичности, но могут быть требовательными к мощности GPU, поэтому подходят скорее для мощных видеокарт. В случае игры F1 2017 есть выбор алгоритма глобального затенения (собственный/HBAO+/ASSAO) и разница между этими режимами по скорости рендеринга на GeForce GTX 1080 Ti составила лишь 4-5%, что совсем немного. Чуть больше кадров в секунду вам может сэкономить отключение теней SSRT — вместо 88 FPS вы получите 93 FPS (6%). Так что включайте оба параметра, если вы не испытываете недостатка плавности. Остальные настройки игры вызывали рост средней частоты кадров на 1-3 FPS (даже Screen Space Reflections и Post Process, обычно требовательные во всех играх), и чтобы получить от них заметный прирост скорости, потребуется изменить сразу несколько параметров. Поэтому обобщённый совет после исследования графических настроек в игре F1 2017 будет таким — для начала, при наличии видеокарты среднего уровня, выставьте профиль High, а для топовых моделей можно сразу выбрать максимальные настройки. После этого запустите встроенный бенчмарк, чтобы понять, насколько плавно отрисовываются кадры. Если скорости смены кадров не хватает (ниже 40-45 FPS в среднем), то первым делом изменяйте настройки Vehicle Reflections и Mirrors. Если их изменения для достижения комфорта не хватает, придётся снизить качество погодных эффектов и частиц, а также выбрать менее требовательный алгоритм глобального затенения. Тестирование производительности Мы провели тестирование производительности пяти видеокарт компании Zotac, основанных на графических процессорах GeForce от Nvidia, принадлежащих к разным ценовым диапазонам и даже поколениям GPU этой компании. При тестировании мы использовали два самых распространенных разрешения экрана (1920×1080 и 2560×1440), а также три предустановленных профиля настроек — Medium, High и Ultra High (доведённого до максимальных настроек в трёх пунктах меню). Настройки ниже среднего уровня мы не рассматриваем, так как даже самая слабая видеокарта сравнения GeForce GTX 960 хорошо справляется с ними, как минимум в Full HD-разрешении. Традиционно для нашего сайта мы обязательно проверяем режим максимального качества рендеринга, как самый востребованный вариант настроек в среде игровых энтузиастов. Рассмотрим сначала наиболее популярное Full HD-разрешение при профиле средних настроек качества. Разрешение 1920×1080 (Full HD) Так как игра F1 2017 основана на том же игровом движке, что и F1 2016 и DiRT 4, то нет ничего необычного в том, что даже младшая модель предыдущего поколения (GeForce GTX 960) в условиях средних графических настроек и разрешения Full HD показала вполне приемлемую скорость рендеринга — 54 FPS в среднем, что выше нижнего предела комфорта в 40-45 FPS средних и без падений ниже 30 FPS. Ну а более мощные видеокарты сравнения в самых простых условиях смогли обеспечить в игре комфортную частоту кадров, когда значение не опускается ниже 60 FPS, и этого будет достаточно даже для самых требовательных пользователей. В таких условиях явно виден и упор движка игры в производительность центрального процессора, ведь хотя EGO Engine и умеет использовать возможности многопроцессорных систем, но он всё ещё ограничен особенностями DirectX 11, не позволяющими полностью распараллелить работу на ядрах CPU. В частности, упор в процессор виден по результатам GeForce GTX 1070 и GTX 1080 Ti, которые по мощности отличаются куда сильнее, чем показанная ими частота кадров в этом режиме. И при высоких настройках качества в Full HD-разрешении упор мощнейших решений в некий предел по FPS остаётся, да и частота кадров снизилась в этот раз не слишком сильно — разница между Medium и High невеликая. В итоге, две самые мощные видеокарты компании Zotac показали максимально комфортную производительность, превысив необходимые для этого показатели и обеспечив не менее 60 FPS. А старшая GeForce GTX 1080 Ti тут даёт возможность идеально плавной игры владельцам мониторов с частотой обновления 75 или даже 100 Гц. Младшая модель предыдущего поколения в виде GeForce GTX 960 и при высоких настройках в нашем тесте превысила планку приемлемой производительности, установленной на уровне 45 FPS в среднем при 30 FPS минимальных. Ну а платы средней мощности в виде GeForce GTX 970 и GTX 1060 показали более чем 60 FPS в среднем, хоть и просаживались иногда ниже этого значения при максимальной нагрузке на GPU, но они всё же дадут поиграть с достаточным комфортом. Посмотрим, на что они будут способны при установке максимально возможных настроек качества: В случае установки максимальных настроек качества, упора производительности в CPU у решений компании Zotac уже нет, и разница между двумя мощнейшими видеокартами серьёзно возросла. Увы, но младшая модель предыдущего поколения GeForce GTX 960 показала лишь 31 FPS в среднем при 20 FPS минимальных, что не годится для игры. Средние по мощности модели из нашего сравнения (GeForce GTX 970 и GTX 1060) смогли дотянуть до требуемого уровня — 46-48 FPS в среднем с падениями до 32-34 FPS, и это как раз можно считать минимально комфортными условиями. Ещё более мощная модель текущего поколения в виде GeForce GTX 1070 справляется с условиями максимальных настроек качества в F1 2017 куда лучше. Хотя разница по скорости между профилями High и Ultra в игре оказалась большой, производительности этого GPU для игры хватает почти для полноценного комфорта, хоть и с падениями ниже 60 FPS в некоторых случаях. Если же вам нужны постоянные 60 FPS как минимум, то без топовой GeForce GTX 1080 Ti не обойтись — с этим GPU частота кадров не будет падать ниже 70 FPS. Посмотрим, что получится в WQHD-разрешении. Разрешение 2560×1440 (WQHD) При установке более высокого разрешения рендеринга в 2560×1440 пикселей, производительность самого мощного решения компании Zotac в игре изменилась слабо, так как его производительность упирается в скорость тестового CPU. А вот частота кадров всех остальных видеокарт серьёзно пострадала — похоже, что скорость заполнения сцены пикселями (филлрейт) в этой игре весьма важна. Хотя большинство решений компании Zotac, принадлежащих к двум разным поколениям, всё же обеспечивают достаточный комфорт при игре, но уже с некоторыми оговорками. Так, модель GeForce GTX 960 уже не справилась с задачей обеспечения минимального комфорта со средней частотой кадров 40-45 FPS, хотя падений ниже 30 FPS не было даже кратковременных. В принципе, с такой скоростью играть в F1 2017 всё ещё можно, но лаг между нажатием клавиш управления и реальным действием на экране вырастет, и плавности будет хватать не всегда, поэтому лучше всего будет снизить несколько настроек качества рендеринга. У остальных GPU всё хорошо, GeForce GTX 970 почти дотянулась до планки в 60 средних кадров в секунду, а GTX 1070 и вовсе обеспечивает минимум 60 FPS, кроме редчайших моментов. Старшая же GTX 1080 Ti привычно способна на максимально возможный комфорт для владельцев мониторов с частотой обновления в 75-120 Гц. Падение скорости при переходе к высоким настройкам снова оказалось не слишком большим. Производительности младшей модели графического процессора GeForce при игре с высокими настройками качества в WQHD-разрешении уже точно не хватает, уровень частоты кадров снизился ниже приемлемого. 34 FPS в среднем при падениях до 26 FPS для комфортного игрового процесса в автосимуляторе точно недостаточно, и мы настоятельно советуем обладателям GPU такого уровня снизить настройки графики на шаг ниже — до среднего уровня или даже ещё ниже (в предыдущем разделе даны конкретные рекомендации по настройкам). Мощности графических процессоров на видеокартах более высокого уровня GeForce GTX 970 и GTX 1060 хватает для поддержания частоты кадров на вполне комфортном уровне в 52-55 FPS в среднем при падениях до 40-42 FPS — этого достаточно для плавности, хоть и без идеального комфорта. Две же самые мощные видеокарты от компании Zotac обеспечивают идеальную плавность с 60 FPS, хотя GTX 1070 иногда и просаживается ниже этого значения. Зато топовая GeForce GTX 1080 Ti даст почти идеальную плавность даже при условии подключения 75 Гц монитора с включенной вертикальной синхронизацией. При установке профиля максимальных настроек качества в WQHD-разрешении, с задачей обеспечения комфорта справляются только две старшие видеокарты: GeForce GTX 1070 и GTX 1080 Ti. Первая из них делает это хоть и с достаточным для обычного игрока комфортом с 51 FPS в среднем с падениями не ниже 32 FPS, но стабильных 60 FPS тут нет даже близко. Более того, даже запуск игры на быстрейшем графическом процессоре Nvidia даёт лишь среднюю частоту кадров на уровне 75 FPS, а минимальная иногда опускается до 47 FPS. Это некритично для большинства игроков, конечно, но топовая модель могла бы дать и побольше. В общем, при установке максимальных настроек игра F1 2017 легко может загрузить даже мощнейший GPU. Соответственно, остальные GPU в режиме максимальных настроек в разрешении WQHD с работой не справляются. Даже не такая уж медленная GeForce GTX 1060 обеспечила минимальную частоту кадров лишь в 22 FPS при средней частоте в 51 FPS, что хоть и выше планки комфорта по среднему FPS, но не соответствует нижнему пределу по минимальной частоте кадров, установленному нами на уровне 30 FPS. Почти ровно то же самое касается и GeForce GTX 970. Так что даже с такими видеокартами пользователи WQHD-мониторов не смогут выставить максимальные настройки и им придётся снижать до высоких хотя бы некоторые из них. Заключение Как мы уже привыкли по играм Codemasters на движке EGO, проект F1 2017 неплохо выглядит на подготовленных разработчиками скриншотах: автомобили и окружение неплохо детализированы, имеют хорошие текстуры и модели, применяются некоторые из современных алгоритмов постобработки и т. д., но всё же игра выглядит недостаточно реалистично в целом, так как движок уже морально устарел за все эти годы. Конечно, игру есть за что похвалить — многие эффекты, включая погодные: брызги, лужи, пыль, дым и т. п., выглядят весьма неплохо, но освещение даже с Ambient Occlusion явно находится не на самом современном уровне. С другой стороны, как и все её предшественницы на движке EGO, игра F1 2017 получилась не сверхтребовательной к мощности графических процессоров при средних и высоких графических настройках, но и несколько более требовательной к скорости CPU. Несмотря на явные улучшения по использованию многоядерных процессоров в последнее время, проблемы движка и DirectX 11 в виде заметной процессорозависимости всё же налицо. В результате, самые мощные видеокарты частенько упираются в возможности CPU, а не свои собственные, и достижению высокой скорости рендеринга порой мешает недостаток оптимизации. Производительности самых мощных решений компании Zotac оказалось вполне достаточно для обеспечения комфортной частоты кадров при условии установки высоких настроек качества в любом разрешении, да и с максимальными пара мощнейших GPU справилась. Две лучшие модели GeForce нашего сравнения показали высокую производительность, достаточную для плавной игры, но частота кадров в игре сильно зависит от графических настроек, и при установке максимального качества, F1 2017 способна серьёзно загрузить практически все GPU. Разве что самая мощная GeForce GTX 1080 Ti держит удар почти всегда, не обеспечивая стабильные 60 FPS только в сложнейших условиях. Так что рекомендация разработчика в виде GeForce GTX 1070 близка к истине. Для того, чтобы получить плавную смену кадров в разрешении Full HD при максимальных настройках, нужно использовать видеокарты уровня GeForce GTX 1060 и GTX 1070 и выше — такие решения показывают достаточно высокую производительность при максимальном качестве картинки и включенном сглаживании. А вот достижение 60 FPS в самых сложных условиях возможно только для топовой GeForce GTX 1080 Ti, так как максимальные настройки в WQHD-разрешении делают игру идеально комфортной только на ней, да и то с трудом. Впрочем, менее мощные GPU также вполне способны обеспечить комфорт в игре. Младшая видеокарта сравнения в виде GeForce GTX 960 обеспечивает приемлемую скорость смены кадров в игре при высоких настройках в Full HD-разрешении и почти комфортную — при среднем качестве в WQHD (придётся чуть снизить настройки, так как повышение разрешения влияет на скорость больше всего). GeForce GTX 970 и GTX 1060 способны обеспечить достаточно плавную игру в условиях максимальных настроек в Full HD-разрешении, а GeForce GTX 1070 справляется и с максимальным качеством в 2560x1440, пусть и неидеально. Что касается процессорозависимости игры, то ей нужен как минимум четырехъядерный процессор среднего уровня, а ещё лучше — более производительный. Игра предъявляет к CPU довольно высокие требования, и хотя тестовый процессор при игре был загружен работой на уровне 35-45%, скорость иногда упиралась в возможности одного ядра, несмотря на то, что работой были заняты все из них. Требования к объёму ОЗУ и видеопамяти для современных игр средние или даже чуть ниже средних — системной памяти для игры вполне достаточно 8 ГБ, а видеопамяти для средних настроек в Full HD хватит всего 2-3 ГБ. Лишь для более высокого качества картинки при максимальных настройках потребуется 4 ГБ, а ещё больше — разве что для сверхвысоких разрешений.



Zotac International и лично Robert Wislowski Благодарим компании, предоставившие программное и аппаратное обеспечение для тестирования:и лично Robert Wislowski



