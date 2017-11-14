SSD-накопитель Intel 600p емкостью 512 ГБ

Как уже было не раз сказано, внедрение TLC-памяти в твердотельные накопители всех сегментов — процесс объективно-неизбежный, независимо от того, нравится он кому-то или нет. Поскольку на деле все очень просто: в то время, как космические корабли бороздят Большой театр энтузиасты в своих кружках по интересам продолжают обсуждать новые достижения производителей контроллеров и памяти, подавляющее большинство компьютеров в мире продолжает продаваться исключительно с механическими накопителями, не говоря уже об уже имеющемся парке компьютерной техники. И основная причина этого та же, что и пять лет назад — стоимость хранения информации, все еще не позволяющая целиком и полностью перейти на полупроводники. А если бы кто-то из крупных поставщиков компьютеров и попробовал сделать такое, получили бы мы рост цен. Которые, в общем-то, и сейчас далеко не всех устраивают. И решить эту проблему можно только увеличением производства наиболее «плотных» и эффективных по цене микросхем. Что на данный момент как раз и обеспечивает 3D TLC NAND, хотя разработчики флэш-памяти уже активно экспериментируют даже с QLC. Правда, пока непонятно — успеет ли этот тип памяти распространиться массово или в ход пойдут технологии, отличные от NAND, но, в любом случае, пока это вообще вопросы в основном теоретические. На практике же имеем следующее: во-первых, в большинстве компьютеров пока твердотельных накопителей нет вообще, во-вторых, любой SSD лучше его отсутствия, в-третьих, цены имеют значение. Поэтому, в общем и целом продаются все технически возможные варианты — просто покупатели у них разные.

Кому-то, соответственно, нужны и накопители с интерфейсом PCIe и поддержкой протокола NVMe, но подешевле — следствием чего является проникновение TLC-памяти и в этот сегмент. Подобное устройство мы недавно тестировали, хотя типичным представителем этого сегмента Plextor M8SeY назвать сложно: в нем используется достаточно дорогой контроллер и планарная память со всеми своими достоинствами и недостатками. Уменьшить цену можно использованием контроллера кого-нибудь из производителей «второго эшелона» и 3D TLC: производительность будет более низкой, но на такие жертвы пока многие могут пойти (особенно в ОЕМ-сегменте). Такие устройства тоже уже есть — например, SK Hynix PC300 или Intel SSD 600p. Второй появился достаточно давно и оказался одной из первых реализаций «бюджетного NVMe» на рынке, но как-то ускользнул от нашего внимания. Сегодня пришло время этот пробел восполнить.

Intel 600p 512 ГБ

В принципе, с технической точки зрения в накопителе и для нас ничего принципиально-нового нет, поскольку еще в прошлом году мы тестировали два недорогих SSD AData. Модель Ultimate SU800 512 ГБ использовала обычный SATA-контроллер Silicon Motion SM2258 и флэш-память 3D NAND TLC производства Micron с кристаллами по 384 Гбит. В XPG SX8000 256 ГБ же применялся более новый контроллер Silicon Motion SM2260H (PCIe 3.0 + NVMe) совместно с памятью 3D MLC Micron по 256 Гбит. Intel 600p же в какой-то степени можно считать их объединением: память как в SU800, контроллер как в SX8000. Понятно, что такое «пересечение множеств» возможно только в бюджетном сегменте, причем где-то в его нижней части. По большому счету, и SX8000 производительностью не блистал, временами отставая от SATA-накопителей, Intel 600p же должен быть еще медленнее. Но он и дешевле — фактически на данный момент цены устройства в московской рознице в среднем даже ниже, чем у AData Ultimate SU800 той же емкости, не говоря уже о NVMe-продуктах именитых брендов. А есть ведь у устройства и положительные особенности с точки зрения конечного пользователя — в первую очередь, пятилетняя гарантия при достаточно внушительном максимальном объеме записанных данных: 72 ТБ на каждые 128 ГБ емкости. Это даже сопоставимо с некоторыми знакомыми нам накопителями на MLC-памяти: к примеру, у Toshiba OCZ RD400 512 ГБ было 296 ТБ против 288 ТБ Intel 600p той же емкости. Впрочем, понятно, что заявляемые разными производителями цифры не обязательно будут сравнимы на практике, да и проверить их вообще сложно, но в какой-то степени успокоить потенциального покупателя они вполне могут :) Естественно, не ожидающего от устройства каких-то рекордов: как уже сказано, цена сопоставима с SATA-устройствами на TLC-памяти и именно как альтернативу последним накопитель и стоит рассматривать. В том случае, когда система вообще поддерживает NVMe, конечно — для модернизации старого компьютера этот SSD не подойдет. Но в целом потенциальный ареал обитания для накопителей в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe и поддержкой нового протокола постоянно расширяется, так что подобные бюджетные устройства тоже нужны. А сколько придется потерять в плане производительности — сейчас и проверим.

Конкуренты

Впрочем, несмотря на вышесказанное, в первую очередь мы будем сравнивать устройство с парой NVMe-накопителей Plextor той же емкости: M8Se на TLC и M8Pe на MLC, но именно для того, чтобы понять — сколько придется потерять. Кроме них возьмем и упомянутый AData Ultimate SU800 512 ГБ, благо память та же. Правда SM2258 поддерживает более эффективное динамическое SLC-кэширование, на что похоже (раз до сих пор «не научили») SM2260H неспособен, что тоже следует учитывать при сравнении.

Тестирование

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

Производительность в приложениях

Как и следовало ожидать, все равны как на подбор. Собственно, далеко не секрет, что для массового ПО, используемого на обычных персональных компьютерах, любой твердотельный накопитель «узким местом» стать не может, а любые винчестеры таковым являются уже давно. Именно это тормозит «гонку за прогрессом», но оно же делает обязательным приобретение хоть какого-нибудь устройства. Что помогает как раз самым дешевым из них :)

При этом низкоуровневые оценки, все же, различаются. Intel 600p побыстрее, чем накопители с SATA-интерфейсом, чего с его ценой и достаточно. Но, естественно, накопители более высокого класса даже в этих тестах заметно быстрее.

Что демонстрирует нам и предыдущая версия PC Mark, причем (что тоже уже традиция) результаты очень хорошо согласуются друг с другом. Несмотря на то, что дисковые трассы изменились вслед за программным обеспечением — характер нагрузки-то тот же.

Последовательные операции

Что касается чтения данных, то его скорость давно сдерживает интерфейс — почему любые PCIe-устройства являются предпочтительными. Но для получения заметного выигрыша желательно использовать уже многопоточную нагрузку — эффект присутствует у всех, но для 600p он более выражен.

Запись «упирается» во флэш, что можно скомпенсировать SLC-кэшированием, но не полностью. Но, что интересно, Intel 600p при многопоточной записи умудрился оказаться быстрее, чем более «продвинутый» M8Se. Впрочем, правильнее будет сказать, что последний сильно «проваливается» — до уровня SATA. А 600p и «падать» особо некуда — производитель изначально декларировал всего 560 МБ/с. Примерно столько и получилось.

Случайный доступ

Согласно AS SSD накопитель плох при чтении, но неплохо справляется с записью. Однако происходит это в первую очередь потому, что область данных, с которой работает эта программа, укладывается в SLC-кэш. Что, впрочем, все равно забавно — оказывается кэширование в бюджетном контроллере Silicon Motion SM2260H реализовано лучше, чем в дорогом Marvell 88SS1093. С другой стороны, ему и нужнее :)

В ASU во всяком случае таких «неожиданных прорывов» не наблюдается: Intel 600p медленный (с точки зрения синтетики, конечно) SSD, способный побеждать только SATA-устройства. И то не все и не всегда.

Впрочем, с наиболее актуальными для «персонального применения» нагрузками он справляется неплохо. Не «хорошо» или «отлично», а просто «неплохо».

Работа с большими файлами

Для Intel 600p результат аналогичен полученному в низкоуровневых тестах. Иногда, как видим, и они не ошибаются :)

При записи же нам ничем не может помочь кэширование (из-за большого объема данных), в результате чего производительность оказывается вообще сравнимой с винчестерами. Не в первый раз: до аналогичного уровня «заваливался», например, Plextor M7VG 512 ГБ (SATA TLC), да и упомянутый выше AData XPG SX8000 256 ГБ был всего на ~20% быстрее. В общем, 3D-память Micron — сама по себе не слишком быстрая. Даже MLC. А в случае TLC еще сказывается немного нестандартная емкость кристаллов, что ограничивает возможности контроллера по распределению нагрузки между каналами. Почему этой проблемы нет у SU800? Очень хорошо работает динамическое кэширование, позволяющее записывать в SLC-режиме до трети емкости свободного места. К сожалению, в других устройствах мы до сих пор встречаемся только со статическим кэшированием — со всеми вытекающими.

Соответственно, невысока производительность нашего сегодняшнего героя и на смешанных операциях чтения-записи. Такой уровень достижим и SATA-накопителями — до ограничений интерфейса даже запас остается. В общем, надеяться на то, что новые протоколы и интерфейсы всегда и всюду обеспечивают прирост производительности сами по себе, не стоит.

Рейтинги

Слова про отсутствие разницы в интерфейсах справедливы, когда речь идет об операциях записи, а вот с чтением проблем у любого NAND-флэш даже при использовании бюджетных контроллеров нет, поэтому тут ширина интерфейса имеет значение. Да и с точки зрения низкоуровневых тестов записи нельзя сказать, что Intel 600p слишком уж медленный «в среднем по рынку»: на деле среди SATA-накопителей (даже не самых бюджетных) есть масса демонстрирующих еще более низкий результат. Просто первыми NVMe начали осваивать «продукты для энтузиастов», на фоне которых накопитель выглядел немного странно. И лишь глядя на цену, становилось понятно, что это просто один из подходов к насыщению рынка в рамках тренда на отказ от SATA. Причем подход достаточно логичный: не будет дешевых PCIe-накопителей — не будет и самого отказа. Потому что те, кто гнался в первую очередь за (потенциальной) производительностью, уже кончились :)

Впрочем, с точки зрения «попугаев», Intel 600p, конечно, самый медленный накопитель среди всех протестированных нами. Даже Kingston HyperX Predator, поддерживающий лишь PCIe 2.0 и протокол AHCI, и то немного быстрее. С другой стороны, если рассматривать весь рынок твердотельных накопителей в целом, то «самое длинное в попугаях» SATA-устройство, попадавшее к нам в руки, заслужило оценку в 5466 интегральных единиц. Т. е. задача работать чуть быстрее, чем SATA-накопители, но стоить на их уровне и даже чуть дешевле, решена полностью. А для любителей бескомпромиссной производительности Intel предлагает не 600-ю, а 700-ю серию устройств — на упаковке 600p примерно так и написано английским по синему.

Цены

В таблице перечислены средние розничные цены протестированных сегодня SSD-накопителей в Москве, актуальные на момент чтения вами данной статьи:

AData Ultimate SU800 512 ГБ Plextor M8PeY 512 ГБ Plextor M8SeY 512 ГБ Intel SSD 600p 512 ГБ T-1711603435 T-1711601901 T-1728657087 T-1712402994

Итого

После анонса Intel SSD 600p некоторые пользователи ожидали от него прорывов в производительности, не обратив внимания на цену, и очень расстроились, не обнаружив этих прорывов позднее. В русском языке такая ситуация называется «сами себя перехитрили», поскольку производитель заботился несколько о другом. Фактически, унаследованные от дисковых устройств интерфейсы и протоколы требовались лишь для того, чтобы первые массовые твердотельные накопители было куда подключать. На данный же момент уже не требуется сохранять совместимость при продаже новых готовых систем (а именно так и реализуется большинство компьютерных комплектующих — разнообразные «самосборы» и «апгрейды», т. е. розничные продажи, на этом фоне немного теряются). В идеале отказ от наследия прошлого может сделать компьютеры (особенно компактные) даже более простыми и дешевыми. Но для этого требуются дешевые накопители, соответствующие новым стандартам. И лучше всего, если они будут даже дешевле старых, а чуть более высокая производительность в ряде сценариев окажется просто приятным бонусом. Кто-то должен был заняться этим направлением первым — и это оказался Intel. Тем более, как нам кажется, компании вообще больше других нужно было сориентировать рынок на поддержку PCIe-накопителей, чтобы в рамках универсальных платформ могли выпускаться и недорогие компьютеры с «ускоренным» при помощи Optane Memory винчестером, и чуть более дорогие системы с двумя накопителями большой емкости, одним из которых является бюджетный SSD, и топовые, где вместо него используется «небюджетный». Вот эту задачу в Intel и решали. И судя по тому, что у этого подхода появились последователи, рынок воспринял «решение» положительно. Пользователи же получили NVMe-устройство по цене SATA, чуть быстрее, чем SATA, и с неплохой гарантией.