Игровой ноутбук MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

Компания MSI выпустила новую модель 15-дюймового игрового ноутбука для поклонников игры World of Tanks. Ноутбук сделан на базе модели GP62M 7RDX Leopard и получил название GP62M 7RDX World of Tanks Edition. В этой статье мы детально рассмотрим все особенности данной модели. Комплектация и упаковка Ноутбук MSI GP62M 7RDX WoT Edition поставляется в небольшой картонной коробке с ручкой, на которой расписаны все достоинства данной модели. Коробок традиционно две, во внутреннюю упакован собственно ноутбук, и это коробка от модели GP62M 7RDX Leopard. Еще одна коробка представляет собой своеобразный картонный чехол для внутренней коробки, и на этом картонном чехле уже нанесен логотип игры World of Tanks и написано название модели ноутбука. Кроме самого ноутбука в комплект поставки традиционно входит руководство пользователя, гарантийный талон на 1 год, DVD-диск с антивирусом Касперского, адаптер питания мощностью 150 Вт (19,5 В; 7,7 A) и талон с бонусным кодом для игры World of Tanks, позволяющий получить 60 дней премиум-аккаунта, 2000 единиц золота, танк ИС-2 и прочее.

Конфигурация ноутбука На момент написания обзора на сайте производителя еще не было информации о модели MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition, но вполне можно ориентироваться на модель MSI GP62M 7RDX Leopard, поскольку разница между ними заключается лишь в раскраске корпуса. Итак, конфигурации MSI GP62M 7RDX могут отличаться моделью процессора, объемом памяти и конфигурацией подсистемы хранения данных. У нас на тестировании была модель с полным названием MSI GP62M 7RDX-1275RU. Спецификации этого ноутбука приведены в таблице. MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition Процессор Intel Core i5-7300HQ Чипсет Intel HM175 Оперативная память 8 ГБ DDR4-2400 (1×8 ГБ) Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1050 (2 ГБ GDDR5)

Intel HD Graphics 630 Экран 15,6 дюйма, 1920×1080, матовый, TN

(CMN N156HGE-EAL) Звуковая подсистема Realtek ALC899 Накопитель 1×SSD 128 ГБ (Kingston RBU-SN8152S3128GG6, M.2, SATA600)

1×HDD 1 ТБ (WDS WD10JPVX-22JC3T0, 5400 об/мин, SATA600) Оптический привод нет Картовод SD (XC/HC) Сетевые интерфейсы Проводная сеть Killer E2400 Gigabit Ethernet Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Bluetooth Bluetooth 4.2 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) Type-A 2/1 USB 3.0 Type-C 1 HDMI есть Mini-DisplayPort v1.2 есть RJ-45 есть Микрофонный вход есть Выход на наушники есть Устройства ввода Клавиатура с подсветкой и блоком NumPad Тачпад двухкнопочный тачпад IP-телефония Веб-камера HD (720p@30 fps) Микрофон есть Аккумулятор литий-ионный, 41,4 Вт·ч Габариты 383×260×29 мм (22 мм в самом тонком месте) Масса без адаптеров питания 2,2 кг Адаптер питания 150 Вт (19,5 В; 7,7 А) Операционная система Windows 10 (64-битная) Средняя цена всех моделей MSI GP62M 7RDX T-1724441195 Розничные предложения всех моделей MSI GP62M 7RDX L-1724441195-10 Итак, основой нашего ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition является четырехъядерный процессор Intel Core i5-7300HQ (Kaby Lake). Он имеет номинальную тактовую частоту 2,5 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,5 ГГц. Процессор не поддерживает технологию Hyper-Threading, размер его кэша L3 составляет 6 МБ, а расчетная мощность — 45 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630. Поскольку процессорного графического ядра для игрового решения недостаточно, в ноутбуке MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition установлена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. Как выяснилось в ходе тестирования, при стрессовой загрузке видеокарты (FurMark) графический процессор работает на частоте 1700 МГц, а память — на частоте 1752 МГц. Для установки SO-DIMM-модулей памяти в ноутбуке предназначено два слота. В нашем случае в ноутбуке был установлен один модуль памяти DDR4-2400 емкостью 8 ГБ (Samsung M471A1K43CB1-CRC), и, естественно, память работала в одноканальном режиме. Отметим, что максимальный объем памяти, поддерживаемый ноутбуком, составляет 32 ГБ.

Подсистема хранения данных в ноутбуке MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition представляет собой комбинацию SSD-накопителя Kingston RBU-SN8152S3128GG6 объемом 128 ГБ и 2,5-дюймового HDD WDS WD10JPVX-22JC3T0 объемом 1 ТБ.

Вообще, в ноутбуке одно место для установки 2,5-дюймового SATA-накопителя и один разъем M.2 с ключом типа M, который поддерживает накопители с интерфейсами PCIe 3.0 x4 и SATA. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 3168, который соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Killer E2400. Аудиоподсистема ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition основана на HDA-кодеке Realtek ALC899. В корпусе ноутбука размещены четыре динамика, а на левом торце корпуса есть два аудиоразъема типа миниджек (на микрофон и наушники).

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой (720p@30 fps), расположенной над экраном, а также несъемной литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 41,4 Вт·ч (3834 мА·ч).

Внешний вид и эргономика корпуса Как уже отмечалось, от модели MSI GP62M 7RDX Leopard ноутбук MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition отличается лишь дизайном корпуса. Корпус MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition оформлен в стиле игры World of Tanks. На крышке ноутбука и на рабочей поверхности нанесен принт с изображением советского танка ИС-2, а на крышке имеется еще и фирменная символика «World of Tanks». Собственно, это единственное отличие от модели MSI GP62M 7RDX Leopard, но фанатам World of Tanks должно понравиться.



Крышка ноутбука сверху выполнена из тонкого листа алюминия. Кроме принта игры WoT на крышке красуется логотип в виде щита с драконом (логотип игровой серии ноутбуков MSI) и серебристый логотип самой компании MSI. Толщина крышки составляет 7 мм, но жесткости ей не хватает: она легко прогибается при нажатии и изгибается. Кроме того, из алюминия выполнена и рабочая поверхность ноутбука, обрамляющая клавиатуру и тачпад. Остальной корпус выполнен из обычного черного матового пластика. На нижней панели корпуса имеются вентиляционные отверстия, занимающие бо́льшую часть площади. Также на нижней панели расположена сетка, которой обычно закрывают сабвуфер. Но никакого сабвуфера в ноутбуке нет. Рамка вокруг экрана довольно широкая: ее толщина с боков составляет 21 мм, сверху — 24 мм, а снизу — 25 мм. На рамке сверху экрана по центру расположена веб-камера и миниатюрные отверстия двух микрофонов, а снизу — зеркальный логотип MSI. Все управляющие кнопки в ноутбуке расположены в верхнем правом углу рабочей поверхности над клавиатурой: кнопка включения питания, кнопка Cooler Boost (включение максимальной скорости вращения вентиляторов системы охлаждения) и кнопка Steel Series Engine (управление подсветкой клавиатуры). Часть светодиодных индикаторов состояния ноутбука вынесены на переднюю грань корпуса: индикаторы активности подсистемы хранения данных, работы беспроводного адаптера и уровня заряда батареи. Еще три индикатора расположены на рабочей поверхности. Один из них встроен в кнопку включения питания, он загорается при включении ноутбука и светится синим цветом, если используется процессорное графическое ядро. Если же используется дискретная видеокарта, то этот индикатор светится оранжевым цветом. Кроме того, рядом с кнопкой питания расположен миниатюрный индикатор Num Lock, а рядом с клавишей Caps Lock — индикатор Caps Lock. Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой одну шарнирную петлю, которая расположена в нижней части экрана. Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 130 градусов. На левом торце корпуса ноутбука расположены два порта USB 3.0 (Type-A), разъем HDMI, разъем Mini-DisplayPort, разъем USB 3.0 Type-С, разъем RJ-45 и два аудиоразъема типа миниджек. Кроме того, тут же расположено отверстие для кенсингтонского замка. На правом торце имеется порт USB 2.0, слот для карт памяти и разъем питания. Возможности по разборке Ноутбук MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition можно легко разобрать, для чего нужно снять нижнюю панель корпуса, открутив несколько винтиков. После этого можно получить доступ к HDD, SSD, слотам памяти, системе охлаждения, Wi-Fi-модулю и аккумуляторной батарее.

Устройства ввода Клавиатура В ноутбуке MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition используется клавиатура островного типа с увеличенным расстоянием между клавишами. Ход клавиш составляет 2 мм, усилие нажатия — 61 г, обратное отщелкивание клавиши происходит при остаточном усилии 27 г. Размер клавиш стандартный (15×15 мм), а расстояние между ними — 3 мм. Сами клавиши черного цвета, а символы на клавишах белые. Клавиатура имеет трехуровневую RGB-подсветку, которую можно настраивать с использованием входящей в комплект утилиты. Подсвечиваются боковые торцы клавиш. Символы на клавишах также подсвечиваются, однако немного тускло. Традиционно на клавиатуре ноутбуков MSI клавиша Windows находится не слева, как обычно, а справа. Сделано это для того, чтобы случайное нажатие на эту кнопку во время игры не привело к таким последствиям, как выход из игры. Основание клавиатуры не очень жесткое и при нажатии немного прогибается. На наш взгляд, клавиши на клавиатуре не очень хорошо подпружинены, при печати плохо ощущается фиксация нажатия. Мы бы оценили такую клавиатуру как хорошую, но не отличную. Тачпад В ноутбуке MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition используется классический двухкнопочный тачпад. Размеры его сенсорной поверхности составляют 109×60 мм. Размеры кнопок — 53×16 мм. Кнопки тачпада имеют ход 1 мм и довольно жесткие. Усилие нажатия составляет 200 г. Сенсорная поверхность тачпада немного заглублена, но визуально определить границу сенсорной поверхности довольно сложно из-за того, что и на рабочей поверхности, и на сенсорной поверхности тачпада нанесен принт WoT. Смотрится красиво, но не очень практично. А вот кнопки тачпада черные. На них нет никакого принта, их видно сразу. К работе тачпада замечаний нет. Звуковой тракт Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition основана на НDA-кодеке Realtek ALC899, а в корпусе ноутбука установлено четыре динамика. Субъективное тестирование встроенной акустики выявило, что при максимальном уровне громкости ничего не дребезжит и нет металлических оттенков при воспроизведении высоких тонов. Однако и максимальный уровень тут не очень высокий, хотелось бы чуть погромче. Звук, воспроизводимый встроенной акустикой, получается какой-то плоский и невыразительный. Басов не ощущается. В наушниках воспроизведение звука совсем другое и, на наш взгляд, очень неплохое. Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,06 Отлично Уровень шума, дБ (А) −86,1 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 86,2 Хорошо Гармонические искажения, % 0,011 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −75,4 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,018 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −81,6 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,015 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо Экран В ноутбуке MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition используется недорогая TN-матрица CMN N156HGE-EAL со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Матрица имеет матовое антибликовое покрытие, ее диагональный размер составляет 15,6 дюйма. Разрешение экрана — 1920×1080 точек. Матрица в ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения яркости. Согласно проведенным измерениям, максимальная яркость экрана на белом фоне составляет 215 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 1,91. Минимальная яркость экрана на белом фоне составляет 10 кд/м². Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 215 кд/м² Минимальная яркость белого 10 кд/м² Гамма 1,91 Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition покрывает 100% пространства sRGB и 80,1% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 128,3% от объема sRGB и 88,4% от объема Adobe RGB. Это очень широкий цветовой охват. Светофильтры ЖК-матрицы очень хорошо изолируют основные цвета. В спектре четко выделяются красный, зеленый и синий цвета. Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition нестабильна по шкале серого и возрастает при переходе к темным тонам. Нестабильность цветовой температуры объясняется тем, что при переходе к темным тонам доля синего цвета увеличивается, а доля красного — уменьшается. Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение составляет примерно 11 по всей шкале серого. Это не самый лучший результат. Пожалуй, главный недостаток ЖК-матрицы ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition заключается в том, что углы обзора тут не очень широкие (особенно вертикальные). Это присуще всем TN-матрицам. Почему в таком случае TN-экраны продолжают ставить в ноутбуки? Они, конечно, дешевле, но кроме того, TN-матрицы легко обеспечивают относительно высокую частоту обновления экрана, а это важно для полного погружения в игру и достижения высоких киберспортивных результатов. Работа под нагрузкой Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95 (тест Small FFT), а стрессовая загрузка видеокарты осуществлялась с помощью утилиты FurMark. Мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z. При стрессовой загрузке процессора тактовая частота его ядер составляет 3,1 ГГц. Температура ядер процессора при этом достигает 83 °C, а мощность энергопотребления составляет 38 Вт.

При одновременной стрессовой загрузке процессора и дискретной видеокарты тактовая частота ядер процессора составляет, как и ранее, 3,1 ГГц. Температура ядер процессора при этом достигает уже 92 °C и может наблюдаться троттлинг. Мощность энергопотребления процессора в этом режиме загрузки составляет 39 Вт. Важно отметить, что несмотря на наблюдающийся троттлинг в режиме стрессовой загрузки процессора и видеокарты вентиляторы системы охлаждения ноутбука не работают на полной скорости. Если принудительно включить режим максимального охлаждения, то эффективность охлаждения будет выше. Производительность накопителя Как уже отмечалось, подсистема хранения данных ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition представляет собой комбинацию SSD-накопителя Kingston RBU-SN8152S3128GG6 и 2,5-дюймового HDD WDS WD10JPVX-22JC3T0. Интерес представляют, в первую очередь, скоростные характеристики SSD, который используется в качестве системного накопителя. Утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость последовательного чтения на уровне 550 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 200 МБ/с. Для накопителя с SATA-интерфейсом это типичный результат. Приведем также результаты тестирования популярными утилитами CrystalDiskMark и AS-SSD.

Уровень шума Измерение уровня шума проводилось в специальной звукопоглощающей камере, а чувствительный микрофон располагался относительно ноутбука так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя. Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет 22 дБА. Это очень низкий уровень шума, который фактически сливается с уровнем естественного фона днем в офисе, и «услышать» ноутбук в таком режиме невозможно. В режиме стрессовой загрузки видеокарты с использованием утилиты FurMark уровень шума составляет 30 дБА. Это довольно тихо. В таком режиме ноутбук будет слышно, но только в очень тихом помещении. В режиме стрессовой загрузки процессора с использованием утилиты Prime95 (Small FFT) уровень шума составляет 38 дБА. Почти такой же (39 дБА) уровень шума будет, если загрузить в стрессовом режиме и процессор, и видеокарту. Это уже высокий уровень шума, в таком режиме ноутбук будет заметно выделяться на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении. Если же активировать максимальный режим работы системы охлаждения ноутбука (Cooler Boost), то уровень издаваемого шума вырастает до 44 дБА. Сценарий нагрузки Уровень шума Режим простоя 22 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 30 дБА Стрессовая загрузка процессора 38 дБА Стрессовая загрузка видеокарт и процессор 39 дБА Режим Cooler Boost 44 дБА В целом, ноутбук MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition можно отнести к категории средних по уровню шума устройств. Время работы от батареи Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана, равной 100 кд/м². При измерении времени автономной работы использовалось процессорное графическое ядро. Сценарий нагрузки Время работы Работа с текстом 5 ч. 14 мин. Просмотр видео 4 ч. 04 мин. Как и ожидалось, время автономной работы ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition не очень большое. Для игровых ноутбуков этот показатель не считается важным, поэтому мы не были удивлены ни небольшой емкостью аккумулятора, ни результатами тестов. Исследование производительности Для оценки производительности ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition в реальных пользовательских неигровых приложениях мы использовали нашу методику с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017. Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017, рассчитанные по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%, приведены в таблице. Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition Видеоконвертирование, баллы 100 58,07±0,17 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 186,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 173,6±0,9 Рендеринг, баллы 100 57,2±0,9 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 209,0±0,9 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 456,0±2,5 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 432±19 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 69,07±0,12 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 187,4±0,5 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 582,0±0,5 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 230,4±1,4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 891,0±2,5 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 335,7±1,4 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 35,6±0,4 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 3808±10 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 370±9 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 475±13 Распознавание текста, баллы 100 45,27±0,12 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 977,3±2,6 Архивирование, баллы 100 48,42±0,09 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 189,3±0,3 Научные расчеты, баллы 100 64,2±0,6 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 699,0±2,1 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 353,7±2,4 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 64,9±2,9 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 146,52±0,27 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 354,2±2,2 Скорость файловых операций, баллы 100 55,3±1,6 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 157±10 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 98,4±2,0 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 71± 4 Интегральный результат CPU, баллы 100 52,84±0,17 Интегральный результат Storage, баллы 100 55,3±1,6 Интегральный результат производительности, баллы 100 53,5±0,5 По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition отстает от нашей референсной системы на базе процессора Intel Core i7-6700K на 47% и почти на столько же (46,5%) по интегральному результату производительности с учетом тестов, зависящих от системного накопителя. Таким образом, ноутбук MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition можно отнести к категории устройств среднего уровня производительности. (Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений.) Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition в играх. Тестирование проводилось при разрешении 1920×1080 в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. При тестировании в играх использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 382.33, а в настройках видеодрайвера принудительно устанавливалось использование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050. Результаты тестирования следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 60,21±0,4 104,5±1,3 Battlefield 1 6,5±0,7 78,1±1,2 Deus Ex: Mankind Divided 5,0±0,3 47,6±1,6 Ashes of the Singularity 15,4±1,3 38,3±2,3 Far Cry Primal 32,9±0,8 59,3±1,7 Rise of the Tomb Raider 16,2±0,5 76,9±3 F1 2016 35,0±0,5 89±4 Hitman (2016) 21,4±0,4 50,5±3 Total War: Warhammer 16,8±0,7 55,9±5 Dark Souls III 34,7±0,5 49,5±0,4 The Elder Scrolls V: Skyrim 42,8±0,4 58,4±0,6 В режиме настройки игр на минимальное качество можно комфортно (со скоростью более 40 FPS) играть практически во все игры. При настройке игр на максимальное качество все ожидаемо гораздо хуже, почти все игры в этом режиме подтормаживают. Особо отметим, однако, идеальное соответствие названия ноутбука и его конфигурации: в игру World of Tanks ноутбук с названием World of Tanks Edition на максимальных настройках позволяет играть на уровне 60 fps, что признается границей абсолютной плавности обычными игроками (не профессиональными киберспортсменами). В целом ноутбук MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition можно отнести к игровым решениям начального уровня. Это совершенно естественно с учетом того, что установленная в нем видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 с 2 ГБ памяти — это как раз игровое решение начального уровня. Выводы Ключевая особенность ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition — это оформление корпуса в стиле игры World of Tanks. Именно этим он отличается от базовой модели MSI GP62M 7RDX Leopard. По производительности в неигровых приложениях это решение среднего уровня, а вот в большинстве игр данный ноутбук обеспечивает комфортный уровень только при настройках на минимальное или среднее качество, то есть это игровое решение начального уровня. Впрочем, именно в игру World of Tanks с его помощью можно играть на максимальных настройках. К достоинствам ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition, кроме дизайна корпуса, можно отнести отличную подсветку клавиатуры, наличие утилиты Nahimic 2 для настройки аудиоэффектов, а также реализацию технологии Matrix Display, что позволяет подключать к ноутбуку два внешних 4K-монитора. Правда, с учетом того, что в ноутбуке установлена игровая видеокарта начального уровня Nvidia GeForce GTX 1050 с 2 ГБ памяти, данная особенность может быть актуальна только для, так сказать, рабочих целей, а игру на двух внешних мониторах с разрешением 4K такая видеокарта просто не вытянет. На момент создания обзора ноутбук MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition (1275RU) в описанной нами конфигурации стоил 79 тысяч рублей. Если учесть, что топовые игровые ноутбуки стоят существенно дороже 100 тысяч рублей, то MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition можно отнести к категории недорогих игровых решений начального (ближе к среднему) уровня. Это своего рода компромисс между производительностью и стоимостью. В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition: Наш видеообзор ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition можно также посмотреть на iXBT.Video

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+