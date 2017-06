Ноутбук-трансформер Asus ZenBook Flip UX360CA Тонкий, легкий, с продолжительным временем автономной работы и режимом планшета

13-дюймовый ноутбук-трансформер Asus ZenBook Flip UX360CA появился в розничной продаже совсем недавно. Как и все ноутбуки семейства Asus ZenBook, это тонкая, легкая, стильная модель, а приставка Flip в названии говорит о том, что в ноутбуке откидывающийся на 360° экран, что позволяет использовать его в режиме планшета. Итак, рассмотрим модель Asus ZenBook Flip UX360CA более подробно. Комплектация и упаковка Asus ZenBook Flip UX360CA поставляется в прочной картонной коробке. Кроме самого ноутбука в комплект поставки входит краткое руководство пользователя, тряпочка для протирки экрана, гарантийный талон, адаптер питания на 45 Вт (19 В; 2,37 А), а также переходник с разъема USB на RJ-45.





Конфигурация ноутбука Как следует из информации на сайте производителя, существует несколько различных конфигураций ноутбука Asus ZenBook Flip UX360CA, которые различаются и типом процессора, и объемом установленной оперативной памяти, и конфигурацией подсистемы хранения данных, и разрешением экрана У нас на тестировании была модель следующей конфигурации: Asus ZenBook Flip UX360CA Процессор Intel Core m5-6Y54 (SoC) Чипсет N/A Оперативная память 8 ГБ LPDDR3-1866 (2×4 ГБ, распаяна на плате) Видеоподсистема Intel HD Graphics 515 Экран 13,3 дюйма, 1920×1080, IPS, сенсорный

(AUO B133HAN02.7) Звуковая подсистема Conexant CX20751/2 Накопитель 1× SSD 256 ГБ (LiteOn CV1-8B256, M.2, SATA600) Оптический привод нет Картовод SD Сетевые интерфейсы Проводная сеть через переходник Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth Bluetooth 4.1 Интерфейсы и порты USB 3.0 3 (2×Type-A, 1×Type-C) USB 2.0 нет HDMI Micro-HDMI RJ-45 через переходник USB—RJ-45 Микрофонный вход есть (комбинированный) Выход на наушники есть (комбинированный) Устройства ввода Клавиатура островного типа Тачпад кликпад IP-телефония Веб-камера HD (720p) Микрофон есть Аккумулятор 3-элементный 54 Вт·ч, несъемный Габариты 323×220×14,4 мм (13,9 мм в самом тонком месте) Масса без адаптера питания 1,34 кг Адаптер питания 45 Вт (19 В; 2,37 А) Масса адаптера питания 170 г Операционная система Windows 10 Pro x64 Средняя цена T-14162104 Розничные предложения L-14162104-10 Основой ноутбука Intel Core m5-6Y54 является двухъядерный процессор (SoC) Intel Core m5-6Y54. Он имеет номинальную тактовую частоту 1,1 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 2,7 ГГц. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading. Размер его кэша L3 составляет 4 МБ, а расчетная максимальная мощность — 4,5 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 515 c базовой частотой 300 МГц и частотой в режиме Turbo Boost 900 МГц. Как выяснилось в ходе тестирования, в режиме стрессовой загрузки (FurMark 1.18.2.0) графическое ядро работает на частоте 350-400 МГц. В ноутбуке Asus ZenBook Flip UX360CA нет слотов для модулей памяти, память распаяна на плате. Всего может быть 4 или 8 ГБ памяти LPDDR3-1866. В нашем случае в ноутбуке было 8 ГБ памяти, которая работала в двухканальном режиме. Подсистема хранения данных Asus ZenBook Flip UX360CA может различаться объемом SSD-накопителя c разъемом M.2. В нашем варианте в ноутбуке был установлен SSD LiteOn CV1-8B256 емкостью 256 ГБ с интерфейсом SATA600. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 8260, который соответствует спецификациям IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1. Аудиоподсистема ноутбука основана на HDA-кодеке Conexant CX20751/2, а в корпусе смонтированы два динамика. Кроме того, имеется один комбинированный (наушники, микрофон) аудиоразъем типа миниджек. Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой (720p), а также несъемной аккумуляторной батареей емкостью 54 Вт·ч. Внешний вид и эргономика корпуса Говоря о дизайне Asus ZenBook Flip UX360CA, прежде всего стоит отметить, что ноутбук очень тонкий и легкий.

Действительно, максимальная толщина корпуса этого ноутбука составляет всего 14,4 мм. Компания Asus, правда, указывает в спецификации толщину 13,9 мм, но это не габаритная толщина, а толщина у переднего края корпуса (наибольшая — у заднего края). Масса этого ноутбука составляет 1,34 кг, а вместе с адаптером питания — 1,51 кг. При таких габаритах и массе этот ноутбук можно всегда носить с собой. Корпус ноутбука цельнометаллический и сделан из алюминия. Цвет однотонный, но может быть различным. В нашем варианте был темно-серебристый цвет, называемый Mineral Grey. Крышка ноутбука очень тонкая, ее толщина составляет всего 5,5 мм. Тем не менее, она достаточно жесткая, при нажатии экран почти не прогибается, а шарниры крепления экрана к корпусу обеспечивают хорошую жесткость на изгиб. Крышка имеет традиционную для ноутбуков Asus отделку в виде концентрических окружностей. В центре крышки расположен зеркальный логотип компании Asus. Шарнирная система крепления экрана к корпусу позволяет отклонять экран на угол в 360 градусов, превращая этот ноутбук в планшет. Кроме того, для просмотра фильмов может быть удобен режим «шалаша». За различные варианты использования Asus ZenBook Flip UX360CA называют ноутбуком-трансформером.

Экран ноутбука полностью закрыт стеклом, что создает иллюзию отсутствия вокруг него рамки. Но рамка, конечно, есть: с боков ее толщина составляет 13 мм, сверху — 19 мм, а снизу — 22 мм. На верхней части рамки экрана по центру расположена веб-камера, а на нижней части — зеркальный логотип компании Asus. На нижней панели ноутбука имеются резиновые ножки, а ближе к переднему краю расположены сетки, закрывающие динамики.

Клавиатура в этом ноутбуке черная; подробно о ней, как и о тачпаде, мы расскажем чуть позже. Светодиодных индикаторов состояния в этом ноутбуке всего два, и они, как и кнопка включения питания, расположены на боковых торцах корпуса, что типично для ноутбуков-трансформеров. На левом торце корпуса расположены порт USB 3.0 (Type-A), слот для карт памяти, кнопка включения питания, кнопка регулировки громкости качельного типа, а также два светодиодных индикатора (индикатор питания и заряда аккумулятора). На правом торце имеется еще один порт USB 3.0 (Type-A) с функцией Power Share, порт USB 3.0 с разъемом Type-C, видеовыход Micro-HDMI и комбинированный аудиоразъем. Согласно нашим измерениям, у выключенного ноутбука порт USB 3.0 с функцией Power Share может выдавать ток как минимум 1,43 А при выходном напряжении 4,88 В. Возможности по разборке На задней панели корпуса ноутбука имеется десять винтиков, которые можно открутить. Однако этого недостаточно, чтобы снять нижнюю панель и разобрать ноутбук. В плане разборки тут все очень непросто: для снятия нижней панели нужно отсоединить еще два шлейфа. Да и особого смысла разбирать этот ноутбук нет, поскольку у него пассивная система охлаждения (то есть продувать радиатор не придется), а память распаяна на плате. Устройства ввода Клавиатура В ноутбуке Asus ZenBook Flip UX360CA используется клавиатура островного типа с увеличенным расстоянием между клавишами. Клавиши на клавиатуре имеют размер 16,2×16,2 мм, расстояние между ними составляет 3 мм, а ход (глубина нажатия) составляет 1 мм. Усилие нажатия на клавишу составляет 57 г. Если клавиша нажата, то ее обратное отщелкивание происходит при остаточном усилии 20 г. Клавиши не очень хорошо подпружинены, фиксация нажатия при печати не ощущается. Кроме того, основание под клавиатурой недостаточно жесткое, и при нажатии на клавиши клавиатура немного прогибается. Подсветки в этой клавиатуре не предусмотрено. Сами клавиши на клавиатуре черные, а символы на клавишах белые. Мы оценили эту клавиатуру как среднюю по качеству. Тачпад В ноутбуке Asus ZenBook Flip UX360CA используется кликпад с размерами рабочей области 105×73 мм. Сенсорная поверхность кликпада немного заглублена и отделена от остальной поверхности тонкой серебристой каемкой. На ощупь сенсорная поверхность немного шероховатая. Кликпад можно отключить, используя для этого клавиши управления, совмещенные с функциональными клавишами. Кликпад в работе очень удобен. Случайных срабатываний не наблюдается, кликпад позволяет очень точно позиционировать курсор на экране. Звуковой тракт Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука основана на НDA-кодеке Conexant CX20751/2, а в корпусе ноутбука установлено два динамика. По субъективным ощущениям, акустика в этом ноутбуке посредственная. Максимальный уровень громкости низкий, причем это касается не только уровня громкости встроенных динамиков, но и уровня громкости при подключении наушников. Басы встроенные динамики не издают вообще. Это особенно хорошо заметно, если переключиться с динамиков на более-менее приличные наушники — картина сразу же полностью меняется. При воспроизведении высоких тонов через встроенные динамики есть металлические нотки. Для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы прибегли к инструментальному тестированию с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт в ноутбуке Asus ZenBook Flip UX360CA получил по совокупности оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,08, −0,12 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −88,2 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 88,1 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0067 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −78,0 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,013 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −87,2 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,012 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо Экран В ноутбуке Asus ZenBook Flip UX360CA используется сенсорный экран с IPS-матрицей AUO B133HAN02.7 со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Она имеет стеклянное покрытие, а ее диагональный размер составляет 13,3 дюйма. Разрешение экрана составляет 1920×1080 точек. Отметим, что у экрана не очень хорошее олеофобное покрытие, он всегда выглядит заляпанным. Согласно проведенным измерениям, матрица в этом ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения уровня яркости. Максимальный уровень яркости на белом фоне составляет 266 кд/м², а минимальный уровень яркости на белом фоне равен 16 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 2,24. Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 266 кд/м² Минимальная яркость белого 16 кд/м² Гамма 2,24 Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке покрывает 82,7% пространства sRGB и 59,5% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 89,2% от объема sRGB и 61,5% от объема Adobe RGB. Светофильтры ЖК-матрицы не очень хорошо выделяют основные цвета. Спектры красного и зеленого цветов плохо изолированы друг от друга, да и сам спектр узковат (пик красного немного смещен влево). Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука стабильна по всей шкале серого и составляет 7000 К. Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого. Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 12, что является допустимым, но не очень хорошим значением для данного класса экранов. Если говорить об углах обзора, то их можно считать идеальными. Они очень широкие, и при взгляде на экран под любым углом изображение не меняется. Несмотря на не очень широкий цветовой охват и завышенное значение дельта Е, экран в этом ноутбуке, тем не менее, хороший. Изображение насыщенное и смотрится отлично. Как уже отмечалось, экран сенсорный. Чувствительность сенсорного экрана очень хорошая. Работа под нагрузкой Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95, а мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z. В режиме простоя частота процессора в ноутбуке составляла 800 МГц, а температура ядер процессора составляла примерно 40-43 °С. В режиме стрессовой загрузки процессора, создаваемой утилитой Prime95 (тест Small FFT), частота ядер процессора стабилизируется на уровне 1,7 ГГц. Причем первоначально тактовая частота составляет 2,6 ГГц, но при такой частоте температура ядер процессора достигает критического значения и начинается троттлинг. После этого частота ядер процессора снижается. Температура ядер процессора под такой нагрузкой в установившемся режиме составляет 81 °С, а мощность энергопотребления процессора — 7,4 Вт.

Если одновременно с процессором загружать еще и графическое ядро (тест FurMark), то частота ядер процессора снизится до 900 МГц. Температура ядер процессора в этом режиме в итоге снижается и составляет 76 °С, а мощность энергопотребления — 6,7 Вт.

Производительность накопителя Как уже отмечалось, подсистема хранения данных ноутбука представляет собой SSD-накопитель LiteOn CV1-8B256 (M.2, SATA600) емкостью 256 ГБ. Утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость последовательного чтения этого накопителя на уровне 550 МБ/с, а последовательной записи — на уровне 360 МБ/с. Для SSD-накопителя с интерфейсом SATA600 это типичный результат. Приведем также результаты тестирования популярными утилитами AS SSD и CrystalDiskMark. Значения, демонстрируемые этими утилитами, чуть ниже, что объясняется разной глубиной очереди задач.

Время работы от батареи Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана равной 100 кд/м². Результаты тестирования следующие: Сценарий нагрузки Время работы Просмотр видео 8 ч. 30 мин. Работа с текстом и просмотр фотографий 12 ч. 10 мин. Как видим, время автономной работы, которое для ноутбуков такого класса является одним из важнейших критериев, очень высокое. Ноутбука хватает на целый день работы без подзарядки. Исследование производительности Для оценки производительности ноутбука Asus ZenBook Flip UX360CA мы использовали нашу методику с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017. Для сравнения мы также добавили результаты тестирования ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 910-13IKB на процессоре Intel Core i7-7500U, оснащенного NVMe SSD-накопителем. Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) Lenovo Yoga 910-13IKB Asus ZenBook Flip UX360CA Видеоконвертирование, баллы 100 36,69±0,08 23,31±0,19 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 289,6±1,2 453±3 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 279,4±0,4 443±7 Рендеринг, баллы 100 37,43±0,06 23,0±0,2 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 362,6±0,6 573±3 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 688,6±2,6 1150±18 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 588,3±1,3 960±19 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 46,82±0,23 29,2±0,4 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 324,5±1,7 505±4 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 1018±18 1693±89 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 321,5±0,8 495±3 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 1358±14 2344±67 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 364±4 559±7 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 55,70±0,29 33,4±0,4 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 742±3 1199±4 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 368,4±2,8 652±7 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 639±8 1036±31 Распознавание текста, баллы 100 34,47±0,22 19,5±0,7 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 1283±8 2264±87 Архивирование, баллы 100 51,71±0,16 33,97±0,18 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 177,3±0,6 269,8±1,4 Научные расчеты, баллы 100 48,0±1,2 31,0±0,5 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 948±3 1588±29 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 599±5 960±9 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 58±4 87,5±2,9 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 251±4 373,1±1,6 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 428±4 640±39 Скорость файловых операций, баллы 100 207±3 61,8±1,5 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 35,3±0,5 124,7±1,4 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 37,4±0,3 97±6 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 15,7±0,7 64,8±2,1 Интегральный результат CPU, баллы 100 43,74±0,17 27,11±0,18 Интегральный результат Storage, баллы 100 207±3 61,8±1,5 Интегральный результат производительности, баллы 100 69,7±0,4 34,7±0,3 По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук Asus ZenBook Flip UX360CA на базе процессора Core m5-6Y54 отстает от нашей референсной системы на базе процессора Core i7-6700K на 73%, то есть он медленнее чуть ли не в четыре раза. Системный накопитель в Asus ZenBook Flip UX360CA тоже не самый быстрый, поэтому и по интегральному показателю производительности результат довольно скромный. И даже если сравнивать Asus ZenBook Flip UX360CA не с производительным настольным ПК, а с аналогичным по размерам и массе ноутбуком Lenovo Yoga 910-13IKB, то он уступает ему по интегральной производительности примерно в два раза. Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений. Таким образом, ноутбук Lenovo Yoga 910-13IKB — это производительное устройство, а вот Asus ZenBook Flip UX360CA в описанной конфигурации — это решение начального уровня. Впрочем, в данном случае мы сравниваем только производительность этих ноутбуков. В реальности они относятся к разным ценовым категориям, и если производительность этих ноутбуков отличается примерно вдвое, то стоимость отличается более чем в два раза. Выводы Если относиться к ноутбуку Asus ZenBook Flip UX360CA как к устройству для потребления, а не создания контента, то он очень неплох. Действительно, когда речь заходит о таких тонких, легких, компактных ноутбуках, то в подавляющем большинстве случаев они используются именно для потребления контента, в круг их основных задач входит работа с почтой и с офисными программами, интернет-серфинг, общение через интернет, просмотр видео и фото. И для таких задач Asus ZenBook Flip UX360CA подходит идеально. А вот ресурсоемкие задачи, вроде видеомонтажа, профессиональной обработки фотографий и др., этому ноутбуку не по зубам. Собственно, он на такие задачи и не ориентирован — ноутбуки, которые могут эффективно работать с ресурсоемкими приложениями, относятся уже совсем к другой ценовой категории. Подчеркнем, что Asus ZenBook Flip UX360CA — это решение начального уровня производительности. Тестирование в играх мы даже не стали проводить — настолько этот ноутбук для них не предназначен. Стоимость ноутбука Asus ZenBook Flip UX360CA в описанной нами конфигурации составляет у вменяемых продавцов примерно 60 тысяч рублей и даже меньше. Кроме того, в продаже имеется модификация Asus ZenBook Flip UX360CA с более производительным процессором семейства Core m7, NVMe SSD-накопителем и разрешением экрана 3200×1800, но она стоит уже более 80 тысяч рублей. На наш взгляд, для описанной аппаратной конфигурации у этого тонкого легкого ноутбука вполне адекватная стоимость. Это не означает, что в категории 13-дюймовых легких и тонких ноутбуков Asus ZenBook Flip UX360CA — самая дешевая модель при сопоставимой с конкурентами производительности. Есть и дешевле, есть и дороже, но в целом ноутбуки с таким уровнем производительности и такими характеристиками примерно столько и стоят. К достоинствам ноутбука Asus ZenBook Flip UX360CA стоит отнести отличный дизайн, длительное время автономной работы, возможность трансформации в различные режимы, хороший наборов портов и очень хороший сенсорный экран. Кроме того, в ноутбуке очень удобный тачпад. Asus ZenBook Flip UX360CA использует пассивное охлаждение, что, конечно, серьезно ограничивает его производительность, но зато ноутбук бесшумен под любой нагрузкой и вам никогда не придется разбирать его для чистки кулера. За отличную комплектацию (далеко не у всех моделей есть в комплекте переходник USB—RJ-45) мы решили присудить ноутбуку-трансформеру Asus ZenBook Flip UX360CA нашу редакционную награду Excellent Package.





