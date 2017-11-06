Ford придумала простое устройство, которое не даст водителю уснуть за рулём

Практически все модели легковых автомобилей, которые вышли за последние два-три года, исключая, конечно, бюджетный сегмент, оснащены какими-нибудь помощниками. Чаще всего встречается система отслеживания полосы движения. Нередко она совмещена с системой, которая способна удерживать автомобиль в пределах полосы, если дорога прямая или же угол поворота незначительный.

Кроме того, такие системы постоянно следят, чтобы руки водителя были на руле. В первую очередь это необходимо для того, чтобы водители не злоупотребляли такими помощниками, ведь они вовсе не являются автопилотами.

В случае грузовых машин проблема иная — переутомление. Немало аварий происходит из-за того, что дальнобойщик попросту засыпает за рулём. Соответственно, описанные выше системы ему не помогут, так как руки водителя в таких случаях чаще всего остаются на руле.

Решение придумала компания Ford. Оно весьма простое и не относится к автомобилю напрямую. Это кепка под названием Ford SafeCap. Она оснащена датчиками и гироскопами, которые отслеживают движения головы. А микропроцессор с соответствующим ПО определяет, связаны ли эти движения с обыденными действиями водителя или же он начинает засыпать. Собственно, как это работает, можно видеть на видео.

На данный момент это пока незавершённый проект, однако при должном отклике рынка он вполне может превратить в коммерческий продукт. Конечно, сейчас существуют и автомобильные системы, постоянно следящие за водителем при помощи камер, но их интеграция в авто — гораздо более сложная задача, да и стоимость такого решения будет в разы выше.