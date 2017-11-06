Часть аналитиков считает, что уже по итогам текущего финансового квартала стоимость Apple превысит 1 трлн долларов

После публикации последнего финансового отчёта акции Apple выросли в цене на 3%. Не самый внушительный рост, но для компании завершился весь финансовый год и множество аналитиков высказалось на тему будущего купертинского гиганта.

На данный момент акции Apple оцениваются примерно в 172 доллара. Источник опросил 15 известных аналитиков, которые поделились своими прогнозами касательно стоимости акций Apple по итогам нового квартала.

Если кратко, семь из них говорят о сумме, превышающей 193 доллара за акцию, а при достижении этого рубежа рыночная стоимость Apple превысит 1 трлн долларов, что станет новым абсолютным рекордом.

В основном аналитики уповают на iPhone X и рождественский сезон продаж, уточняя, что даже прогноз самой Apple на текущий квартал был весьма неплох. Однако не все аналитики считают, что акции будут столь дороги. Немало и тех, кто прогнозирует цену на уровне 160 долларов и даже ниже. К сожалению, из их кратких комментариев понять причины нельзя.