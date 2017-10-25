Logitech зафиксировала рост всех финансовых показателей, а продажи игровых решений выросли на 44%

Компания Logitech также отчиталась за прошедший квартал. Для этого производителя недавно завершился второй квартал 2018 финансового года.

Завершился ростом выручки на 12%, до 634 млн долларов. Операционная прибыль выросла на столько же, достигнув 60 млн долларов, а прибыль на акцию составила 0,34 доллара, что на 21% превосходит показатель годичной давности. Чистая прибыль компании за год выросла с 47 до 57,4 млн долларов.

Половину всей выручки обеспечили три категории устройств: мышки, клавиатуры и игровые продукты. При этом первые две категории показали рост продаж всего на 1% и 3% соответственно, а последняя — на 44%. Но самый большой рост показала категория устройств для умного дома — 56%. Спад продаж (на 7%) показала лишь одна категория — мобильные акустические системы.