Казахстан запустит платформу Stasis с первой криптовалютой, обеспеченной реальными деньгами

Технологии блокчейн и криптовалюты вызывают пристальный интерес правительств разных стран. А в Казахстане и вовсе настроены сделать страну глобальным лидером в данной отрасли, для чего в 2015 году здесь был создан международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), к задачам которого отнесено привлечение инвестиций, развитие рынка ценных бумаг, страховых и банковских услуг. Одним из практических шагов в указанном направлении стал меморандум о сотрудничестве, подписанный МФЦА и инвестиционной компанией нового поколения EXANTE. Целью сотрудничества названо развитие рынка криптоактивов в Казахстане и продвижение МФЦА как международного центра экспертизы технологий.

По условиям меморандума, компания EXANTE, уже имеющая опыт реализации блокчейн-проектов, запустит платформу Stasis, на которой будет создан новый цифровой актив с регулярным государственным аудитом, обеспеченный традиционными финансовыми инструментами. Кроме того, она примет участие в разработке акта МФЦА по вопросам регулирования рынка криптоактивов и поддержке развития финтех-экосистем.

Интерес инвесторов к криптовалютам во многом связан с ограниченностью их возможной эмиссии, тогда как показатель глобальной денежной массы постоянно растет, уже составляя около 50 трлн долларов. По замыслу авторов проекта капитализация цифровых активов будет удваиваться каждые два года до 2021 года, после чего темп начнет замедляться. Данный актив выступит защитой рынка криптовалют, подобно тому, как это делают государственные облигации США по отношению к глобальному рынку акций.