Казахстан запустит платформу Stasis с первой криптовалютой, обеспеченной реальными деньгами

По условиям меморандума, компания EXANTE, уже имеющая опыт реализации блокчейн-проектов, запустит платформу Stasis, на которой будет создан новый цифровой актив с регулярным государственным аудитом, обеспеченный традиционными финансовыми инструментами. Кроме того, она примет участие в разработке акта МФЦА по вопросам регулирования рынка криптоактивов и поддержке развития финтех-экосистем.
Интерес инвесторов к криптовалютам во многом связан с ограниченностью их возможной эмиссии, тогда как показатель глобальной денежной массы постоянно растет, уже составляя около 50 трлн долларов. По замыслу авторов проекта капитализация цифровых активов будет удваиваться каждые два года до 2021 года, после чего темп начнет замедляться. Данный актив выступит защитой рынка криптовалют, подобно тому, как это делают государственные облигации США по отношению к глобальному рынку акций.