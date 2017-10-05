Опубликованы списки самых популярных смартфонов с Android в разных странах мира

Аналитическая компания AppBrain опубликовала свежий рейтинг самых популярных смартфонов, которые работают под управлением операционной системы Android.
В США лидером является Samsung Galaxy S7 с рыночной долей 6,3%, второе место удерживает Samsung Galaxy S5 с 4,6%, на третьем оказался Samsung Galaxy S6 с 4,3%. Парочка Galaxy S8 и S8+ занимает 5,8% рынка США, тогда как Galaxy S7 и S7 Edge удерживают 10,3%.
В Канаде лидирует также Samsung Galaxy S7 с рыночной долей 8,8%, второе место занимает Samsung Galaxy S6 с 6,6%, а третье досталось Samsung Galaxy S5 Neo с 5%. Galaxy S7 и S7 Edge предпочитают 12,6% канадских поклонников Android, тогда как доля Galaxy S8 и S8+ в стране не превышает 5%.
В Великобритании лидирует Galaxy S7 Edge, а общая доля прошлогоднего поколения флагманов Samsung составляет 15,4% против 6% у флагманов этого года.
В России пятерка лидеров выглядит так:
- Samsung Galaxy J1 - 2,5%
- Samsung Galaxy S3 2,2%
- Samsung Galaxy Grand Prime - 1,6%
- Samsung Galaxy J3(2016) - 1,5%
- Xiaomi Redmi Note 4 - 1,5%
Рейтинги по остальным странам мира вы найдете по ссылке в источнике.