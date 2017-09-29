FCC требует от Apple невозможного

Представитель федеральной комиссии по связи (FCC) США обратился к Apple с требованием активировать приемник FM в смартфонах iPhone последнего поколения. Это требование он обосновал соображениями общественной безопасности, ссылаясь на возможность оповещения пользователей по радио о стихийных бедствиях, например, ураганах. Проблема только в одном: в смартфонах iPhone нет приемника FM.

Это касается не только iPhone 8 и iPhone 8 Plus, но предыдущих моделей, начиная с iPhone 6s. Даже в старых моделях, где приемник еще входил в конфигурацию радиочастотного блока, он не был задействован.

Об этом сказано в ответе Apple, который приводит источник:

«Apple заботится о безопасности своих пользователей, особенно в критических ситуациях, поэтому мы реализовали в наших продуктах современные решения в области безопасности. Пользователи могут вызывать службы экстренной помощи и получать доступ к информации о медицинской карточке непосредственно с экрана блокировки, и мы предоставляем правительственные уведомления по чрезвычайным ситуациям — от метеорологических предупреждений до сообщений системы AMBER о похищенных детях. Модели iPhone 7 и iPhone 8 не имеют микросхем FM и соответствующих антенн, поэтому невозможно включить прием FM в этих продуктах».

Источник обратился в FCC за комментарием, но пока его не получил.