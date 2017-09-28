В смартфонах Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S7 edge, а также в других устройствах с чипами Broadcom обнаружена опасная уязвимость

Смартфоны Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S7 edge, а также ряд других устройств оказались уязвимы для хакеров. Слабое место, позволяющее удаленно взломать устройство, связано с микросхемами производства Broadcom, обеспечивающими поддержку Wi-Fi. Об этом сообщил один из специалистов команды Google Project Zero, занимающейся вопросами информационной безопасности.

По его словам, при успешном срабатывании вредоносный код модифицирует прошивку, добавляя возможность удаленного выполнения команд чтения и записи, передаваемых по Wi-Fi в подставных блоках данных.

Возможность взлома успешно проверена в iOS 10.2 (14C92). По словам специалиста, описанный подход должен срабатывать и во всех последующих версиях iOS вплоть до 10.3.3.

По своей сути обнаруженная уязвимость близка к уязвимости Broadpwn, о которой было сообщено на мероприятии Black Hat 2017. Компании Google и Apple закрыли ее в июльских обновлениях ОС. Организация National Institute of Standards and Technology оценила опасность уязвимости в 9,8 балла из 10.

Известно, что уязвимость Broadpwn была свойственна более чем миллиарду устройств. Вполне возможно, что и новое слабое место распространено столь же широко. Помимо смартфонов, в зоне риска находятся маршрутизаторы, абонентские приставки и другие устройства, поддерживающие Wi-Fi.

В очередном ежемесячном обновлении безопасности компания Google выпустила «заплатку» для указанной уязвимости (Android Security Bulletin 2017-09-05). Как всегда, пройдет еще некоторое время, пока Samsung и другие партнеры Google сделают ее доступной для своих устройств.