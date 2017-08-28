По мнению Bernstein, следующим хитом Apple могут стать очки дополненной реальности

Стратегия Apple, заключающаяся в наблюдении за формированием нового рынка и анализе сильных и слабых сторон продукции конкурентов до выпуска своего продукта, который оказывается настолько популярным, что становится символом целого направления, может в очередной раз принести компании успех. И произойдет это на рынке очков дополненной реальности. Во всяком случае, такого мнения придерживаются аналитики компании Bernstein.

Описанный выше подход сработал в случае проигрывателя iPod и планшета iPad. Компания Apple не стала спешить с их выпуском, но смогла наделить эти устройства таким набором качеств, который позволил быстро вытеснить с рынка конкурирующую продукцию.

Эксперты Bernstein утверждают, что никто из производителей пока не предложил очки дополненной реальности, которые удовлетворяли бы потребностям рынка. Это создает большой потенциал для Apple. Выпуск очков дополненной реальности привлекателен для Apple с точки зрения формирования нового источника доходов — продаж соответствующего программного обеспечения и сервисов. Впрочем, эксперты признают, что для выхода технологии на этап зрелости, когда Apple сможет выпустить свои очки, необходимо еще три-четыре года.