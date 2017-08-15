Западноевропейский рынок планшетов почти перестал сокращаться

Совсем недавно отчеты аналитиков, касающиеся рынка планшетов, были полны энтузиазма. Продажи этих устройств бурно росли. Однако рост замедлился, а потом и вовсе сменился спадом. В очередном отчете, подготовленном специалистами IDC, поводом для энтузиазма стал тот факт, что «западноевропейский рынок планшетов почти вернулся к росту». Говоря языком чисел, сокращение рынка в минувшем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 0,5%.

По подсчетам аналитиков, за квартал в Западной Европе было продано 7 млн планшетов. При этом в сегменте моделей с отсоединяемой клавиатурой даже наблюдался рост на 1%. Продажи классических планшетов сократились на 1%, но поскольку этот сегмент больше, в целом рынок уменьшился.

Лидером рынка является компания Apple, которая за год нарастила продажи с 1,699 до 1,902 млн устройств, в результате чего ее доля увеличилась с 24% до 27%.

На втором месте находится компания Samsung, которая нарастила продажи с 1,516 до 1,647 млн устройств. Ее доля увеличилась с 21,4% до 23,4%.

Третье место занимает компания Lenovo, которая смогла нарастить продажи с 0,542 до 0,628 млн устройств, что соответствует увеличению доли с 7,7% до 8,9%.

В первую пятерку также входят компании Amazon.com и Huawei, которым принадлежит 4,4% и 3,9% рынка соответственно.

По классификации IDC к планшетам относятся портативные компьютеры с батарейным питанием, оснащенные цветным экраном размером от 7 до 16 дюймов. В комплект может входить отсоединяемая клавиатура.