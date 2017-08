Смартфоны Apple iPhone 7s и 7s Plus в этом году не выйдут

По сообщению источника, в этом году компания Apple изменит принцип присвоения имен новым смартфонам.

Моделям, выпуск которых ожидается осенью, тематические ресурсы приписывали названия iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8, экстраполируя используемую сейчас систему обозначений. Однако источник утверждает, что смартфоны Apple iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8 в этом году не выйдут. Точнее говоря, устройства такими названиями не выйдут вообще. Вместо них осенью компания представит новую линейку смартфонов, включающую модели iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro.

Впрочем, есть и альтернативное предположение, приписывающее Apple намерение сохранить порядковый номер на названиях и выпустить модели iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 8 Pro.