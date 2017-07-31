Samsung рассказала о сдвоенной камере для своих новых смартфонов
Компания Samsung опубликовала на официальном сайте информацию о сдвоенной камере, которая появится в грядущих смартфонах. Одним из них должен стать Samsung Galaxy Note 8.
Новая сдвоенная камера Samsung будет оснащена быстрым режим автоматической фокусировки, а также качественной системой стабилизации изображения. Она позволит делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.
В Samsung Galaxy Note 8 режим ночной съемки может получить название Super Night Shot. Кроме того, сдвоенная камера позволит делать фотографии в режиме HDR с минимальной задержкой.
Одним из наиболее популярных сценариев использования второго модуля сдвоенной камеры является размытие заднего фона на портретных фотографиях. Новая камера позволит менять точку фокусировки уже после того, как фотография была сделана. Это мы видели еще в Huawei P9, который появился на рынке почти полтора года назад.
Умное приближение обеспечит трехкратный оптический зум без потери качества, детализации или ухудшения цветопередачи. Также на сайте говорится об эффектах заднего фона и перспективы, которые позволят добавлять на снимки дополнительные эффекты дополненной реальности.
Подобная камера также должна появиться в Galaxy C10 и Galaxy C7 (2017).
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