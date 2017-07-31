Какие постоянные лицензионные отчисления подразумеваются в рамках соглашения между Apple и Nokia, пока неясно. Но точно можно сказать, что нарушения патентов явно имели место, иначе Apple не пришлось бы выплачивать столь внушительную сумму.

Оказалось, что этот самый авансовый платёж весьма внушителен. Как стало известно, Apple выплатила Nokia 1,7 млрд евро. Эта сумма уже повлияла на финансовый отчёт компании.

На момент заключения соглашения его финансовая сторона не была раскрыта, сообщалось лишь о том, что Nokia получит авансовый платёж, а затем будет получать постоянные выплаты.

Как известно, в конце весны Nokia и Apple уладили патентный спор, подписав многолетнее лицензионное соглашение. Напомним, до этого финская компания подала на Apple в суд за нарушения четырёх десятков патентов.

Авансовый платёж, который Apple пришлось выплатить Nokia в рамках соглашения, составил 1,7 млрд евро

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