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IC Insights отмечает существенное уменьшение сделок по слиянию и поглощению в полупроводниковой отрасли

Источник: IC Insights

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Аналитики IC Insights изучили сделки по слиянию и поглощению, заключенные компаниями полупроводниковой отрасли в минувшем полугодии, и пришли к выводу, что ситуация с такими сделками заметно изменилась.

За последние два года отрасль пережила бум слияний и поглощений, порой очень крупных. Скажем, только в первом полугодии 2015 года таких сделок было заключено на сумму 72,6 млрд долларов, а в целом за год был установлен рекорд — 107,3 млрд долларов. В первом полугодии 2016 сумма была существенно меньше — 4,6 млрд долларов, но заключение нескольких крупных сделок в третьем квартале привело к тому, что сумма за год приблизилась к 100 млрд долларов.

Аналитики IC Insights отмечают существенное уменьшение сделок по слиянию и поглощению в полупроводниковой отрасли в минувшем полугодии

Счет первого полугодия 2017 года — 1,4 млрд долларов. По неофициальной информации, в текущем полугодие можно ожидать несколько значительных сделок, но даже в этом случае результат года в целом едва ли приблизится к результатам 2016 и 2015 годов.

Аналитики уточняют, что учитывают только сделки, в которых обе компании относятся к полупроводниковой отрасли. Такие покупки, как приобретение компанией Intel компании Mobileye за 15,3 млрд долларов, в рассмотрение не включаются.

26 июля 2017

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