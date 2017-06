Разработчики заработали в Apple App Store более 70 млрд долларов

В первый день лета компания Apple сообщила, что суммарный доход разработчиков, предлагающих свои приложения в магазине App Store, с момента его запуска в 2008 году превысили 70 млрд долларов.

Среди приложений и игр, доступных в App Store, компания называет такие мировые хиты, как Pokémon GO и Super Mario Run, CancerAid, SPACE by THIX, Zones for Training with Exercise Intensity, Vanido, Ace Tennis и Havenly. Только за последние 12 месяцев количество загрузок выросло более чем на 70%.

По словам производителя, разработчики со всего мира создают приложения, которые «улучшают жизнь, открывают новые возможности в бизнесе и формируют культурные тренды», будучи доступны пользователям в 155 странах. Самыми прибыльными являются игры и развлечения, но и другие категории пользуются интересом. Так, за последний год в разделе приложений для повседневной жизни, здоровья и фитнеса доходы выросли на 70%, а в разделе приложений для фото и видео — почти на 90%.

Разработчикам всех 25 категорий приложений доступна оплата по подписке. За год количество активных платных подписок в App Store выросло на 58%. Покупатели могут подписываться на сервисы, мобильные сети и приложения.

Источник: Apple