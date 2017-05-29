|
Ошибка в Siri позволяет получить доступ к некоторым настройкам на заблокированном смартфоне iPhone
В операционной системе iOS обнаружена ошибка, вязанная с виртуальным голосовым помощником Siri. Она позволяет получить доступ к некоторым настройкам на заблокированном смартфоне iPhone. Это значит, что любой человек может включить или выключить, например, опцию передачи данных в сотовой сети или интерфейс Bluetooth.
Как оказалось, для прямого доступа достаточно сказать Siri фразу «Cellular Data» или «Bluetooth», чтобы на экране появился переключатель указанной опции. Интересно, что при запросе, скажем, «Disable Cellular Data» или «Enable Cellular Data» виртуальный помощник сначала просит разблокировать смартфон. Таким же образом обеспечивается доступ и к другим настройкам в виде переключателей Disable/Enable.
Пока неясно, чем указанная ошибка может быть полезна злоумышленнику. Однако очевидно, что виртуальный помощник не должен предоставлять доступ к каким бы то ни было настройкам на заблокированном аппарате.
Существование ошибки подтверждено во всех версиях iOS с 9 по 10.3.2, а также в новейшей бета-версии iOS 10.3.3.
Источник: WCCFtech.com
08:06 29.05.2017 Accent
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|
ОПРОС Micromax
С какой периодичностью вы меняете смартфоны?
Подробная информация о викторине