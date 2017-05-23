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В первом квартале поставки iPhone снизились только в Китае и Японии
В первом квартале этого года суммарные поставки смартфонов iPhone снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
По данным Kantar Worldpanel, фактически поставки iPhone упали только в Китае и Японии, где снижение составило 8,6% и 1,7% соответственно. Apple смогла занять 12,4% китайского рынка смартфонов, продемонстрировав худший результат со второго квартала 2014 года. Однако iPhone 7 оказался лучшим смартфоном на китайском рынке с результатом 3,8% от общих продаж.
При этом поставки iPhone в таких странах, как Великобритания, США и Австралия, в первом квартале этого года выросли на 5,6%, 5,2% и 3,8% соответственно.
Также Kantar Worldpanel подсчитала, что суммарная доля китайских смартфонов на пяти крупнейших европейских рынках (Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания) составила 22%.
Источник: DigiTimes
09:49 23.05.2017 Jin
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